Coronavirus.- La Generalitat demana que tots els mercats òbriguen i garanteix la qualitat de l'aigua en les platges

Després de dos mesos de l'estat d'alarma, Mollà ha fet balanç de les actuacions 'verdes' de la Generalitat en la comissió de Medi ambient de Les Corts. Com a novetats ha avançat quatre milions en ajudes a municipis per a energies renovables i rebaixa d'emissions i que en dos setmanes es publicarà l'esborrany de la llei valenciana de canvi climàtic.

"La nova normalitat ha de ser la transició ecològica decidida", ha reivindicat, descartant que la pandèmia supose un respir al planeta. Ha defès que la salut estiga per damunt de l'economia i tot la resta, de cara a la mobilitat i el treball en l'era post-Covid, i repensar la sanitat animal i vegetal perquè no s'incremente l'entrada "descontrolada" de productes.

Mollà ha destacat el paper dels mercats ambulants per al proveïment i ha emplaçat els municipis a "fer el possible" per a la seua obertura total, una cosa que la Generalitat permet des de finals d'abril. Ha titlat de discriminació que el Govern central decretara el seu tancament perquè és "un servei tan essencial com els supermercats".

També ha demanat tranquil·litat sobre la qualitat de l'aigua de les platges per a la seua reobertura a l'estiu i ha sostingut que "seria suficient" amb les anàlisis habituals per a detectar bacteris com la E.coli, ja que no hi ha un protocol extraordinari. Si les mostres donaren positiu, es prohibiria el bany com va passar l'estiu passat a València.