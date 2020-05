València cancel·la definitivament les Falles de 2020 per la pandèmia

Les Falles de 2020 queden definitivament cancel·lades. La realitat de l'evolució de la pandèmia que pateix el món s'ha acabat imposant i no hi haurà actes al juliol, un mes apuntat en un primer moment, després de la traumàtica suspensió de les festes el mes de març passat, com a possible data si la situació sanitària millorava.

No obstant això, la decisió s'ha comunicat aquest dimecres, en una reunió de l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, i del regidor de Cultura Festiva i president de la Junta Central Fallera (JCF), Carlos Galiana, amb representants del món faller, entre els quals es troben membres de la Interagrupació, presidents de comissions i artistes fallers.

Segons ha afirmat Ribó en la seua compareixença, les Falleres Majors de 2020, Consuelo Llobell i Carla García, i les seues respectives corts d'honor mantindran els seus càrrecs en 2021, i l'Ajuntament ja treballa en un pla de suport a la festa per a atenuar l'impacte econòmic que la cancel·lació tindrà en els seus diferents àmbits, entre els quals es troben des dels propis monuments fins a la indumentària, les flors, l'hostaleria o el turisme.

L'alcalde ha manifestat que la salut està per damunt de tot i ha reconegut que, a les dades que els va traslladar Sanitat en un primer moment, no pensaven que la situació anara a desembocar a aquesta suspensió definitiva. Quant a la reunió d'aquesta vesprada, l'ha qualificada com a "intensa i plena d'emoció" i ha destacat la comprensió cap a la decisió i el consens amb el qual s'ha pres.

L'anunci es produeix només un dia després que també s'anul·laren les festes de la Magdalena de Castelló i de les Fogueres d'Alacant, la qual cosa anticipava el que inevitablement anava a passar amb les Falles de València. La consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, es va reunir amb els alcaldes de les tres capitals de província de la Comunitat Valenciana, als qui va exposar quina era la situació de cara a la desescalada del confinament, incompatible amb la celebració d'aquests actes multitudinaris.

De fet, en la petició per a passar a la fase 1 que ha enviat aquest dimecres la Generalitat al Ministeri de Sanitat s'inclou la prohibició de celebrar actes culturals o espectacles a l'aire lliure amb més de 200 persones, i els redueix com a màxim a 30 assistents i en les mateixes condicions que en locals tancats. Aquesta exigència és de quasi impossible compliment en qualsevol acte faller que tinga lloc al carrer.