Coronavirus.- Cancel·lat el Castell de l'Olla d'Altea

La decisió -presa per unanimitat en sessió extraordinària- obeeix "a les característiques del Castell per les seues aglomeracions que impedirien les mesures de contenció il·luminades per les autoritats sanitàries", explica l'entitat en un comunicat.

Per al president de la Confraria, José Pérez Gorgoll: "La difícil i dura decisió ha respost la inquietud d'aquesta confraria que, encara que es poguera disparar el Castell de l'Olla amb màximes mesures de separació, no ens pareixia lògic perquè considerem que el marge d'error ha de ser zero".

El Castell de l'Olla es dispara el segon dissabte del mes d'agost a les dotze de la nit, coincidint amb les festes de Sant Llorenç, i en els últims anys ha sigut a càrrec de la Pirotècnia Ricardo Caballer (Ricasa) reconeguda amb el Júpiter d'Or de la 32 edició del prestigiós Festival L'International es Feux Lotus-Québec, celebrat a Mont-real (el Canadà).

Se celebra en la platja de l'Olla, front als jardins de Vila Gadea, on es concentren prop de 50.000 persones per a gaudir d'aquest esdeveniment pirotècnic, "únic en el Mediterrani, ja que es dispara des del mar, gràcies a unes plataformes que s'instal·len, a aquest efecte, durant els dies previs, a 300 metres de la línia de la costa", recorden.

MÈRIT TURÍSTIC

El Castell de l'Olla està reconegut com a 'Mèrit Turístic en la categoria d'Or' de l'edició de 1999 per la Diputació d'Alacant i l'any 2007 va ser declarada 'Festa d'Interés Turístic Comunitat Valenciana' de la Generalitat així com Important del periòdic Informació d'Alacant.