Coronavirus.-Entidades plantean cambiar hacia un modelo industrial, de innovación y verde y más ayuda social

Asimismo, se ha instado a que se aborde la situación de las empresas, especialmente de las pymes, pequeños comercios y autónomos, para que puedan sobrevivir al impacto de esta crisis, instando tanto a nivel empresarial como social a no repetir los "errores" del pasado y la situación vivida en la anterior crisis en el país y no dejar a nadie atrás. También, se ha pedido abordar un aumento del apoyo social ante el previsible incremento de ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

Entre los comparecientes han estado la vicerrectora de Planificación Estrategia de la Universidad de Sevilla (US), Carmen Barroso, y de la Pablo de Olavide (UPO), Vicente Guzmán; la presidenta del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS), Milagros Martín; el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, y el gerente de la Cámara de Comercio, Salvador Fernández; los secretarios generales provinciales de UGT, Juan Bautista Ginés, y de CCOO, Alfonso Vidán; el secretario general de ATA, José Luis Perea, y la presidenta de UPTA, Inés Mazuela; los presidentes del Banco de Alimentos, Agustín Vidal, Cáritas, Mariano Pérez de Ayala, y Cruz Roja, Francisco Rodríguez; el vicepresidente de Facua, Jordi Castilla, y Elisa Oteros, de Ecologistas en Acción.

Las comparecencias han arrancado con el médico e investigador Guillermo Antiñolo, como representante del área sanitaria, quien ha afirmado que el cambio de modelo "ya no es una opción", mencionando la "revolución" de la economía verde y circular y dejando claro que "toca decidir quienes queremos ser", unos principios que "hay que poner en el presupuesto".

Por parte de la patronal, Rus ha pedido responsabilidad social y empresarial ante una posible nueva ola en otoño porque "una recaída sería muy difícil de levantar" y apuesta por que la crisis "no se convierta en una crisis de confianza como la última". "No vale echar la culpa al Gobierno, a la Unión Europea, al Covid-19 o a China, sino que tenemos que trabajar entre todos para tener mejores resultados", sentencia, advirtiendo de que "va a ser una crisis de trimestres, no de años" y pidiendo medidas concretas para que las empresas no desaparezcan, como "compartir los costes entre todos y no abusar de posiciones de fuerzas de algunas empresas o instituciones".

De su lado, los autónomos han pedido medidas para atender a este colectivo y las particularidades de cada uno de los sectores que abarca, teniendo en cuenta, como ha señalado Perea, de ATA, que se prevé que unos 5.000 autónomos sevillanos cierren sus negocios en los próximos meses, una cifra que eleva a medio millón en España. Así, pide analizar una reconversión de sectores y valora las medidas del Ayuntamiento, pero pide agilidad en la tramitación de ayudas y atender a "quien queda fuera del sistema".

LIGAR LAS AYUDAS AL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO

Los sindicatos han apostado por el acuerdo y la unión para salir de la situación, como ha señalado Ginés, que destaca la necesidad de acordar con las empresas que se comprometan con el empleo y seguir con las ayudas a los sectores, "porque a algunos les costará mucho salir". "Es necesario un nuevo modelo productivo", ha dicho, apuntando a la industria como "la cruz" en Sevilla tras la marcha de empresas "que han cogido subvenciones". "La primera lección de la crisis es que no se pueden abandonar los servicios públicos", concluye, recordando la necesidad de que el Ayuntamiento tenga ingresos para poder mantenerlos"

En la misma línea, Vidán señala que el 74 por ciento del paro en la ciudad es del sector servicios y que se han presentado 10.000 ERTE y ha pedido al Ayuntamiento ligar las subvenciones en las empresas al mantenimiento del empleo y un plan de choque por el empleo cuando se desbloquee el techo de gasto. "Ojo a la bajada masiva de impuestos porque los servicios solo se sostienen con los tributos", avisa, tras abogar por que éstos sean justos.

Por otra parte, desde el CESS, Martín advierte de la "merma en la recaudación" que tendrá el Consistorio, a la par que pide que las ayudas a personas vulnerables no se acoten en un tiempo concreto sino que se dependan de la situación que presente ese colectivo, acompañándose de medidas de reactivación del empleo y atracción de industria.

"NO REPETIR ERRORES DEL PASADO" Y MARCAR PRIORIDADES SOCIALES

Por parte de las entidades sociales, se ha llamado la atención sobre la gravedad de la situación que se avecina para atender las necesidades más básicas de la ciudadanía, como desde el Banco de Alimentos, donde Vidal pide más apoyo público para atender la alimentación básica de entre un 30 y un 40 por ciento más de las personas necesitadas, unas 55.000.

Mientras, Cruz Roja advierte de que "es mucho mayor la parte sumergida del iceberg" y pide voluntarios y Cáritas insta a "no repetir los errores del pasado" y que la situación social se convierta en una prioridad política, dedicándose "los mayores esfuerzos presupuestarios".

EL COMPROMISO DE LAS UNIVERSIDADES

En este contexto, las universidades públicas de la ciudad han apostado por su compromiso y alianza con Sevilla y su tejido productivo, así como entienden que la crisis puede ser una oportunidad si se centra en el cambio de modelo, la innovación y el emprendimiento, teniendo en cuenta que actualmente el empleo del sector servicios es 16 veces mayor al de la industria.

En su intervención, el rector UPO Vicente Guzmán aboga por aprovechar el auge tecnológico para la mejora del tejido productivo. "Hay que adaptar los modelos de negocio al siglo XXI y dentro del marco de la Agenda 2030 como la mejor oportunidad de los empresarios de salir bien de la crisis y de contribuir a la creación de empleo", incide. Asimismo, apunta a la existencia de régimen transitorio de ayuda que permita aliviar la carga fiscal de empresas y pequeños comercios para que puedan sobrevivir, crear posteriormente empleo y devolver esa ayuda en forma de impuestos o de otros mecanismos.

Asimismo, la vicerrectora de Planificación Estrategia de la Universidad de Sevilla, Carmen Barroso, considera que es el momento de que Sevilla "aproveche para reorientarse hacia otro conjunto de actividades del sector industrial que aporten valor", abogando por un modelo de ecosistema de innovación. "Sevilla tiene muchos recursos locales que no han sido aprovechados como deberían hasta el momento y que ante la crisis hay que saber aprovechar", avisa, tras plantear diversas medidas tanto a corto como a medio y largo plazo para mejorar la situación de la ciudad.