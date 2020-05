Coronavirus.- La família del metge del SAMU mort es querella contra Barceló: "Va ser abandonat a la seua sort"

20M EP

La família de Vicente José, el metge valencià del SAMU mort per coronavirus, s'ha querellat contra la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, per la seua mort ja que considera que "va ser abandonat absolutament a la seua sort", no se li van realitzar les proves de detecció fins que no va ingressar en un hospital privat malgrat presentar símptomes i no se li va facilitar el material de protecció adequat mentre va estar treballant.