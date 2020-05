Pérez aclara que no se han prohibido las rebajas y promociones, pero que los comercios deberán evitar las aglomeraciones

En una entrevista a Onda Cero, recogida por Europa Press, Sonia Pérez ha explicado que el Ministerio de Sanidad ya les ha mandado el criterio interpretativo y "no se prohíben las rebajas ni tampoco las promociones", sino que "lo único que ha prohibido son actividades comerciales que pudieran llevar a aglomeraciones". Asimismo ha indicado que se pueden anunciar unas rebajas o una promoción en el escaparate o página web, pero "siempre se debe hacer con las medidas de seguridad y de higiene, aplicando todos los protocolos y evitando aglomeraciones".

"Lo que no se puede hacer son prácticas comerciales que vayan a crear una aglomeración que sea difícil de gestionar, con lo que estaríamos poniendo en riesgo a seguridad", ha insistido, para reiterar que "no se han prohibido las rebajas ni las promociones, eso sí se permite". Por ello, ha dicho que si un comercio quieren llevar a cabo estas acciones "tiene que poner todas las medidas de seguridad y asegurarse de que no se va a crear una aglomeración, que es lo que se quiere evitar".

Pérez, que ha mantenido este miércoles reuniones con el sector del comercio y del turismo, ha dicho en estos sectores "están dedicados a trabajar con una actitud ejemplar, que es de valorar", porque "están aplicando unos protocolos desde el primer momento para sentirnos seguros y tienen muchas ganas de abrir ya a los consumidores".

En cuanto al turismo, ha dicho que "el tercer sector en recuperar, con unas velocidades un tanto desiguales, pero que, si todo va bien, podremos ir ya promocionando el turismo interno y el nacional, para poder disfrutar en las fechas estivales".

Pérez ha dicho que es "clave" de cara al turismo "trabajar mucho la promoción y la comercialización como destino", primero como turismo nacional y, "poco a poco, en la medida que se pueda, abriéndonos a mercados internacionales". En ese sentido, ha precisado que la cuarentena de 14 días para visitantes extranjeros, "es solo mientras dure el estado de alarma".

En cuanto a las ayudas para los sectores del turismo, la hostelería y el comercio, Pérez ha recordado que el Lehendakari, Iñigo Urkullu, anunció un fondo de 30 millones para ayudar especialmente a estos sectores, "que han sido los más afectados por el covid y que son los que, previsiblemente, más tarde van a recuperarse".

Por una parte, ha explicado, se ha ampliado la orden inicial de Lanbide dirigida a autónomos por importe de 3 millones, "que quedó claramente insuficiente", y, por otro lado, desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo sacarán una convocatoria, con una partida de 15 millones, dirigida exclusivamente a los sectores de comercio, hostelería y turismo, "donde ampliamos la cobertura, de forma que llegamos a las pequeñas empresas y se amplían los gastos subvencionables".

Tras una primera fase para dar el "primer impulso" que necesitan estos sectores, Sonia Pérez ha indicado que trabajan en una segunda fase, porque, "más allá de las ayudas directas, se necesita trabajar la estimulación del consumo y también la promoción, especialmente en el sector turístico, pensando también en los alojamientos". En ese sentido, ha explicado que trabajan en los bonos para impulsar estos sectores, "haciendo partícipe al propio sector, que es el que nos va a dar las pautas".

En cuanto al comercio, tras tres días de apertura en la fase 1 de la desescalada, ha explicado que el sector le ha trasladado "una actitud muy positiva, y de esperanza, ya que, ahora tenemos un plan de desescalada, y, aunque dependerá mucho de los indicadores sanitarios el que podamos ir avanzado, lo cierto es que ya tienen sus comercios abiertos y han puesto en marcha y aplicado los protocolos desde el primer momento".

En ese sentido, Pérez ha lanzado "un mensaje de seguridad" y ha asegurado que "las personas pueden ir a comprar de una forma muy tranquila porque los comercios están muy preparados". "Es un buen momento para que los consumidores hagamos esa compra en la tienda de barrio y nos sentemos en esa terraza de bar de barrio, siempre siguiendo las pautas y entendiendo que es un plan de desescalada muy paulatino y gradual", ha dicho.

Tras reconocer que, "en algunos casos, el poder adquisitivo" de los ciudadanos "se ha podido ver mermado, especialmente hasta que se han visto materializadas las ayudas articuladas tanto por Gobierno central para los ERTEs y ceses de actividad, como por parte del Ejecutivo vasco", la consejera ha destacado que, por ello, desde su departamento y de la mano del resto de las instituciones "trabajamos programas que ayuden a estimular ese consumo".

FUTURO DEL COMERCIO

Sobre el futuro del comercio y cómo puede verse afectado por la pandemia del covid-19, Sonia Pérez ha señalado que es algo que "iremos viendo con el tiempo", a la vez que ha reconocido que "es cierto que el comercio no vivía su mejor situación", ya que venía de "una crisis económica fuerte que le afectó de una manera muy directa, y existían también una serie de factores más estructurales, como los cambios de hábitos del consumidor o la venta online".

Ahora, ha señalado, el covid-19 "ha provocado un impacto económico muy fuerte porque nos ha hecho cerrar todos los sectores, salvo la primera necesidad y hoteles para servicios esenciales", y "muchos negocios han visto su cuenta de resultados sin ingresos". Pérez confía en que haya sido "una cuestión coyuntural de poco tiempo y, ahora, poco a poco, se vaya recuperando, aunque es cierto que no va a ser un año fácil, que lo perdido va a costar recuperar, y queda tocada la cuenta de resultados".

No obstante, ha considerado que los comercios "tienen base y herramientas suficientes para salir de esta crisis coyuntural y, sobre todo, para seguir trabajando y retomando en cuanto podamos los programas de formación y digitalización, que ahora más que nunca se han visto que son tan necesarios".

TERRAZAS

En cuanto a la apertura de terrazas y a los incumplimientos detectados en las primeras jornadas de la fase 1 de la desescalada, Pérez ha señalado que, tras confirmarse la ampliación de ERTEs y de aforo, "se sigue trabajando para que el sector de la hostelería también se pueda ir adecuando bien a las bases de la desescalada".

La consejera ha recordado que "estamos gestionando una pandemia y una cuestión de salud, por lo que no podemos perder el respeto a este virus que todavía tenemos que gestionar". Por ello, ha insistido en la necesidad de entender que "este inicio de la actividad, que es positivo, lo tenemos que ir haciendo de una forma muy paulatina para no tener un repunte de contagios y que tengamos que volver atrás, lo que sería muy perjudicial para la actividad económica, y, en general, para todos".

Sonia Pérez ha insistido en que hay que ser "pacientes" y tenemos que hacer "la apertura de menos a más, para que podamos pasar a la siguiente fase, para poder tener una mayor amplitud de la actividad".

En ese sentido, ha indicado que el Gobierno Vasco ha hecho una interpretación "más restrictiva de las medidas de movilidad en general "pensando en clave de salud y que podamos ir pasando a las siguientes fases en términos de seguridad".

Tras apelar a la "corresponsabilidad de todos como personas consumidoras", Pérez dicho que debemos ser conscientes de que "una cosa es una cierta apertura a la movilidad y a tener algo de ocio, y otra que lo tenemos que hacer siendo conscientes de que el riesgo no lo hemos eliminado y seguimos conviviendo con una pandemia".