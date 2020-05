Consultorio de Vivienda: "Mi vecina riega los tiestos con mucha agua y me moja la ropa tendida, ¿qué puedo hacer?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

El vecino le graba con el móvil

PREGUNTA Vivo en un bajo interior. Para llegar a él tengo que abrir una puerta que está en el pasillo. Luego llego al patio y detrás está mi casa. Las otras casas tienen ventanas y terrazas al exterior. El patio es, por la divisiónhorizontal, de uso y disfrute mío y del otro bajo pero ellos son de alquiler y no tienen nada en él.

He salido en esta cuarentena a pintar, arreglar.... Tengo una mesa en la que dibujo (soy pintor y actor). No ha pasado nada en estos dos meses pero ayer y hoy el vecino me graba con el móvil y dice que no puedo estar en el patio porque es de todos. No le queda claro lo de uso y disfrute.

¿Podrá algún día denunciarme si salgo a ese patio interior por donde tengo que pasar sí o sí? He llamado a la policía por sus amenazas. Han venido y me han dado toda la razón y no me han dicho nada de que ahora en la cuarentena no pueda hacer uso de este patio privado.

RESPUESTA DE LA EXPERTA La respuesta a su pregunta se encuentra en el carácter de dicho patio que, como señala, es de uso privativo. Lo que no está permitido con la finalidad de evitar contagios en el uso de las zonas comunes.

Por lo tanto, puede hacer uso del mismo. Lo único que, dado que su uso es compartido con el otro bajo, deberá mantener las distancias mínimas exigidas con los inquilinos del bajo.

No paga cuotas

PREGUNTA Tenemos un vecino en la comunidad que no paga la cuota correspondiente al seguro de sus dos locales. ¿Qué tiene que hacer la comunidad?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si el propietario no paga todo o parte de la cuota comunitaria, la comunidad podrá adoptar el acuerdo de inicio de acciones judiciales para reclamarle el pago de la suma adeudada.

Pintura desconchada

PREGUNTA Vivo en un sótano (en Madrid) y tenemos problemas de humedades por capilaridad. La empresa estuvo tomando mediciones en toda la casa, dando resultados muy altos con el aparato de medición por toda ella.

La humedad nos llega a más de un metro de altura, desconchándonos la pintura en las paredes y se ha dado el caso de abombarnos el parquet. A causa de lo anterior, realizamos una reforma cambiando el suelo y saneando las humedades y pintando con pintura antihumedad (y a los 6 meses volvían las manchas de humedad en algunas zonas). En general, todas las zonas comunes y las viviendas de esta planta, sufren de los mismos problemas.

¿Se debe hacer cargo la comunidad del tratamiento y las reparaciones de mi vivienda?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Las humedades por capilaridad, dado que vienen originadas por el suelo, que tiene la consideración de elemento común, tienen a todos los efectos la consideración de comunes.

Por ello, la comunidad debe asumir no solo las obras de reparación sino también los daños ocasionados en el interior de las viviendas.

Cómo vivir tranquila

PREGUNTA Tengo una vecina, dos pisos mås arriba, que riega los tiestos todos los días con grandes cantidades de agua y me moja mi ropa tendida y mi terraza. A veces estoy leyendo y me tengo que mover de sitio o meterme en casa.

He hablado con ella varias veces, se lo he enseñado y explicado y no sé si no lo entiende porque es alemana o porque es joven, pero lo sigue haciendo. ¿Qué opciones tengo para poder vivir tranquila?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Puede consultar a este respecto la normativa urbanística que, en muchas ocasiones, prohíbe el riego de tiestos precisamente para evitar no solo que le caiga agua a las viviendas inferiores sino también a la vía pública.

En ese caso, podrá denunciar los hechos ante el Ayuntamiento documentando con foto o videos dicha denuncia.

Problemas de convivencia

PREGUNTA Llevamos sufriendo problemas de convicencia con nuestra vecina de arriba desde hace años. Su modus operandi es esperar a que nos vayamos a dormir y liarse a dar golpes a veces cada 20 minutos, levantando muebles y dejándolos caer o tirando cosas al suelo. La policía municipal hace oídos sordos. Me gustaría saber qué puedo hacer o cómo denunciar (sin tener que contratar a un abogado ya que no tenemos presupuesto).

RESPUESTA DE LA EXPERTA Siga denunciando los hechos así como envíe un burofax al respecto, dado que finalmente si la conducta persiste deberá acudir a la vía judicial. Si no dispone de medios, podrá acudir a la justicia gratuita.

Pagar si no se usa

PREGUNTA Soy propietario de un local que tiene acceso exclusivo por la calle. ¿Hay algún recoveco o vacío legal donde se me exima del pago proporcional del ascensor que no presta servicio a mi local? Ya nos quejamos varios propietarios a los que se nos obligaba al pago proporcional de limpieza garaje y gasto eléctrico. Y se recalcularon cuotas y dejamos de pagar esa parte.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Con independencia de que lo utilice o no, se trata de un servicio de la finca y debe contribuir al pago conforme a su coeficiente de propiedad.

La única posibilidad de eximirse del pago es que figure en el título o estatutos una cláusula exonerativa de pago o que la comunidad le exima del pago adoptando un acuerdo al efecto por unanimidad.

Vivienda en otra provincia

PREGUNTA Vivo en Madrid pero tengo una segunda residencia en Andalucía. A través de un vecino que vive allí me he enterado que se han producido goteras y humedades en el portal donde tengo yo mi vivienda y en algunos pisos de mi bloque. Según parece, el seguro de uno de los vecinos ha ido a su vivienda y ha determinado que el problema viene porque en la parte superior del bloque hay dos solarium, de dos pisos y vecinos distintos, por los que debe filtrarse el agua de lluvia.

Dicho propietario le ha comunicado al presidente que no le van a reparar sus goteras mientras la comunidad (o quien corresponda) no arregle dichos solarium.

El tema es que mi vivienda también ha sido afectada y, según el administrador, yo debo avisar a mi seguro para que evalúe los daños y proceda a la reparación antes de que la humedad acumulada en mi vivienda genere hongos en paredes y suelo.

En la situación actual de alarma que vivimos, ¿se podría solicitar algún tipo de permiso ante quien corresponda para que yo pueda viajar a mi segunda residencia para proceder a la reparación de los daños que tengo en ella?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Aunque se trate de un actuación necesaria, si la policía le para no va a tener forma de justificarlo con la posibilidad de que eleven una propuesta de sanción. Mi recomendación es que espere a las siguientes fases de desescalada que le permita viajar a otra provincia.

Cuatro cubos en casa para recoger el agua

PREGUNTA Vivo en un duplex y parte de la cubierta comunitaria queda sobre una habitación de mi piso superior. En 2013 tras unos dias de tormentas el agua entró en mi piso por el techo, lo que quería decir, como confirmaron diversos peritos, que era un problema de la cubierta. Hasta ahí todo sigue igual, porque los destrozos de esa habitación siguen como estaban.

Inicié la reclamación a la comunidad, que insistía en que era problema del seguro de mi vivienda, algo incorrecto del todo. No ha sido hasta 2017 que hemos llevado a juicio a la comunidad de propietarios, en la figura de la administración de fincas que no me ha ayudado en nada, solo me han dado problemas, gracias a la intervención de un abogado de mi seguro. La sentencia a mi favor es firme y sigue sin ejecutarse, ya que la administración no tiene procurador y las comunicaciones del juzgado se hacen por correo ordinario.

Con las últimas lluvias he llegado al extremo de tener hasta cuatro cubos de agua recogiendo la lluvia en el interior de mi casa.

¿Cómo es posible que estas cosas sean así? ¿Cómo es posible que nadie obligue a la comunidad condenada por sentencia firme a hacer los arreglos del tejado y del interior de mi casa? ¿Cómo es posible que yo siga pasando noches sin dormir, 7 años después del primer desastre, por la dejadez de funciones de la administración de fincas y su empeño en procurarme mal?