'Por si acaso' del periodista Alfredo Matilla, crónica sentimental en el confinamiento sobre el Albacete Balompié

Editado por Libros del K.O, la obra, disponible ya en formato electrónico y en las librerías a principios de junio, recoge un glosario de anécdotas y vivencias en las que Alfredo Matilla combina la crudeza y el humor y su relación con el fútbol, ya que intentó emular a Andrés Iniesta en las filas del Albacete.

"Es una especie de terapia, porque mis años en los que intenté ser futbolista me marcaron a fuego. Mi obsesión era que el libro fuera atractivo para cualquiera que se acerque a él, independientemente del equipo que sea y de si es aficionado al fútbol o no. La idea era ser mucho más fiel a mis recuerdos y vivencias que a la propia realidad", asegura el autor.

El estreno literario del periodista manchego, miembro del centro de Psicología Deportiva TYM, pretende ser una guía para aquellos niños y niñas que sueñan con ser deportistas de élite en el futuro y un manual para padres que deben manejar esas complicadas expectativas cuando aparece la presión.

"Si hoy tuviera que decir si mi hijo tiene o no que irse de casa tan joven, como lo hice yo, me lo pensaría mucho. Vi y viví de todo en ese intento por ser el nuevo Iniesta y la adolescencia te marca a fuego. No todo es tan bonito. Por eso este es el libro que me hubiera gustado leer con 14 y es el libro que deberían leer todos los padres y madres antes de tomar una importante decisión como la que tuvieron que elegir los míos", comenta.

La obra está dedicada al exjugador del Albacete Balompié Pelayo Novo, que sufrió un grave accidente hace dos años por el que tuvo que retirarse, y recoge anécdotas inéditas de las estrellas que pasaron por el 'Alba', desde Benito Floro, líder en aquel 'Queso Mecánico' de los noventa, hasta Morientes, Diego Costa, Rommel, Zalazar, Javi Guerrero, Keylor Navas, Pablo Ibáñez, con el que compartió equipo Matilla.

'Por si acaso' forma parte de la colección 'Hooligans Ilustrados' en la que ya han escrito Enric González, Manuel Jabois, Ramón Lobo, Eduardo Rodrigálvarez, Nacho Carretero, Ander Izaguirre, Enrique Ballester, Lucía Taboada y Patricia Cazón, entre otros.

Natural de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), pero afincado en Madrid, Alfredo Matilla González, de 37 años, es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Psicología Aplicada al Deporte y a la Actividad Física. Jugó en el División de Honor del Albacete Balompié, en equipos de Tercera y en Segunda B de fútbol sala. Actualmente es jefe de sección en el Diario As.