Ivana se sincera sobre la relación con su hermano, el futbolista Mauro Icardi, en 'Supervivientes 2020'

Tras conocerse que el salvado de la nominación de cara a la próxima gala de Supervivientes 2020 es Hugo Sierra, este se fundió en un abrazo con su expareja Ivana Icardi y, en lo que parece un intento de acercamiento, comentó emocionado: "Se merecía salvarse más que yo, es una guerrera".

Sin embargo, poco les duró esa paz. Ambos tuvieron que enfrentarse al Puente de las emociones, que de manera similar a La curva de la vida de Gran Hermano, intenta que los concursantes del reality hablen de sus partes más oscuras, sus miedos y todo aquello que habitualmente no tratan.

"¿Te ves capaz de cruzar El puente de las emociones?", preguntó Lara Álvarez. E Icardi, sin dudarlo, aceptó. La exnovia de Gianmarco centró todo su recorrido en la tortuosa relación con sus familiares. El más conocido de ellos es su hermano Mauro Icardi, delantero en el París Saint-Germain Football Club de la Ligue 1 de Francia.

La relación con su hermano, Mauro Icardi

Se trata de la primera vez que la modelo habla de ello desde su enfrentamiento con Wanda Nara, pareja del futbolista. Al principio, contó cómo no es capaz de resolver las rencillas entre sus seres queridos: "Muchas veces me he sentido mal tratando de solucionar lo que no está a mi alcance. Trato de ser mejor persona, pero en muchas ocasiones las estropeo más, como cuando intento acercar a mi madre y a mi hermano".

Entre lágrimas, continuó: "Cuando no entiendo algo me machaco, como me pasó hace unas semanas con Hugo. No entiendo por qué pasó lo que pasó con mi hermano y mi familia y lo he achacado a su mujer, a su forma de ser que lo ha envuelto un poco".

El tema a tratar después fue el del perdón. "Me encantaría poder perdonar a mi padre, pero me ha defraudado muchas veces. Quiero la fuerza para perdonarlo por lo que nos ha hecho y liberarme de esa carga". Además, la superviviente aprovechó para tender una mano a sus seres queridos: "Me arrepiento de ser tan cabezona, a veces no me doy cuenta de que las personas son como son. Nos podemos reconciliar y estar juntos, la vida es muy corta".

Por último, Álvarez le preguntó si cambiaría algo de su paso por el concurso, e Icardi lo tuvo claro: "No, Supervivientes 2020 sacó un lado que nunca quise mostrar, el de los sentimientos. Amar a una persona y que me dé igual si quedo como una panoli. Antes me quería hacer la dura, pero aquí me he entregado 100% y me da igual, estoy dispuesta".

Desde el plató, Adriana, amiga de la modelo, suscribió cada una de sus palabras, y añadió: "Los Icardi son increíbles, es una familia de testaduros extra. Ivana siempre carga con el peso de todos, intenta solucionar las cosas, pero ella sola no puede".