L'aeroport de Castelló comptarà amb una plataforma industrial i un centre de manteniment d'avions

20M EP

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat aquest dimarts la construcció d'una plataforma per al desenvolupament d'activitats industrials en l'aeroport de Castelló, així com la tramitació d'un projecte per a l'engegada d'un centre de manteniment d'avions.