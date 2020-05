Cultura.- 'Dinamarca', en la carrera final pels Premis Max amb dos nominacions per als Sirera i Rebeca Valls

També seran bases de la Comunitat Valenciana en aquesta cita cultural la direcció escènica de Jordi Casanovas per a 'Valenciana'; Teatre de l'Home Dibuixat, per la tendra 'Zapatos nuevos', i el músic Jesús Salvador 'Chapi', pel seu treball en l'espectacle de dansa 'Animal de Séquia'.

Els Premis Max de les Arts Escèniques estan organitzats per la Fundació SGAE, que ha donat a conéixer aquest dimarts el llistat de finalistes. Els guanyadors es decidiran en la gala de la XXIII edició programada el pròxim 7 de setembre en el Teatre Cervantes de Màlaga.

'Dinamarca' és una proposta teatral que parla del bé i el mal a través d'uns personatges podrits i amb l'ocupació nazi com a rerefons. El text porta la firma de Rodolf Sirera i del seu germà mort Josep Lluís. Tots dos estan nominats en la categoria de Millor autoria teatral.

Aquesta obra es porta també una altra nominació, la de Rebeca Valls com a actriu protagonista, guardó que li disputarà a Verónica Forqué i Irene Escolar.

D'un cognom clàssic en el teatre valencià i espanyol, com és el de Sirera, a una companyia creada l'any 2010, Teatre la Catrina, que competeix amb 'Homenaje a una desconocida' on s'aposta per un teatre documental autobiogràfic. Desirée Belmonte i Cristina Correa estan nominades com a autores revelació.

Per la seua banda, 'Valenciana' porta al teatre un "gran fresc" social dels noranta, des de la Ruta Bakalao a la "corrupció moral". Jordi Casanovas opta a un premi Max en la secció de Millor direcció d'escena. Es dona la circumstància que el director i dramaturg català tindrà una altra oportunitat de portar-se a casa una 'poma', aquesta vegada en la categoria de Millor adaptació o versió d'obra teatral per 'Jauría', dramatúrgia a partir de la transcripció del juí realitzat a 'La Manada'.

A més, la companyia castellonenca Teatre de l'Home Dibuixat també han aconseguit estar entre els millors de l'any amb 'Zapatos nuevos', que lluitarà per proclamar-se Millor espectacle per a públic infantil, juvenil o familiar. Es tracta d'un muntatge de teatre d'objectes que porta l'espectador cap a la infància amb grans dosis de tendresa.

Pel que fa a la dansa, una nominació es porta 'Animal de séquia' per la música de 'Chapi', que acompanya una peça que ofereix una relectura contemporània de la cultura popular valenciana.

Així mateix, per muntatges no produïts o coproduïts a la Comunitat Valenciana també estan nominades la companyia creada a Barcelona per la ballarina i coreògrafa valenciana Mar Gómez, per 'Slapstick', en la secció de Millor espectacle de carrer; i Paloma Calderón, que pot ser la Millor intèrpret femenina de dansa per 'Cortejo'.