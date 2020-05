La Comunitat lidera la compravenda de vivendes per població i els impagaments hipotecaris i dacions en pagament

Amb un total de 18.483 compravendes de vivendes en el primer trimestre (2.659 de nova i 15.824 d'usada), la Comunitat Valenciana se situa com la tercera autonomia amb major nombre d'operacions després d'Andalusia (25.182) i Catalunya (20.232).

Aquestes dades mostren una pujada del 6,6% respecte al trimestre anterior i una caiguda del 4,6% en relació al mateix període del 2019, que va ser "excel·lent", destaca l'organització col·legial en un comunicat.

Del gener al març es van tramitar 3,7 compravendes de vivendes per cada mil habitants, un punt per sobre del conjunt d'Espanya (2,7) i per davant de comunitats com Múrcia (3,1) i Andalusia (2,9). Alacant va tornar a ocupar la primera posició provincial amb 4,8 per cada miler.

En aquest temps, Alacant és la tercera província espanyola en nombre d'operacions registrades amb un total de 9.050 (+3,8%), mentre València ocupa el quart lloc amb 7.438 (+10%). A Castelló, les 1.995 operacions reflecteixen una pujada del 7,5% davant del trimestre precedent.

La Comunitat es posiciona com la segona regió amb major pes d'estrangers en la compravenda de vivendes (24,9%), superada solament per Balears (32,4), més del doble de la mitjana nacional del 12%. Alacant és el principal artífex en concentrar el 39,3% d'aquestes operacions, per davant del 14,5% de Castelló i el 10,5% de València. La majoria per part de britànics, belgues i suecs.

L'import mitjà dels nous crèdits hipotecaris contractats durant el primer trimestre arriba a 91.820 euros per vivenda (-4,2%), la qual cosa la col·loca com la cinquena regió amb menor endeutament hipotecari.

ELS VALENCIANS PAGUEN UN ANY MENYS D'HIPOTECA

La Comunitat Valenciana també aconsegueix situar-se un any per sota de la durada mitjana de nous crèdits (23 anys i 6 mesos a Espanya). La quota hipotecària mitjana mensual és de 436 euros, el 25,2% respecte al cost salarial. Els tipus fixos suposen el 61,1% davant del 53,4% a Espanya.

En impagaments hipotecaris, les dades de la Comunitat Valenciana suposen 1.365 de les 5.508 operacions a Espanya, ocupant el primer lloc de la classificació abans de Catalunya i Andalusia. També lidera les dacions en pagament amb 432 del total de 1.405, la qual cosa suposa una pujada del 18% respecte als tres últims mesos del 2019.