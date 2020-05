Antena 3 lo apuesta todo a los concursos, con 'Ahora Caigo', 'Boom' y 'Pasapalabra' seguidos y a diario

El concurso Pasapalabra regresa a la televisión de la mano de Antena 3 y lo hace la noche del miércoles, en prime time, a modo de gran regreso triunfal, después de su etapa en Telecinco.

Con Roberto Leal al frente, la cadena pretende que el espectador se encuentre con el concurso de siempre, por eso mantendrá sus pruebas más míticas y lo realizará el mismo equipo técnico y artístico que ya lo hacía durante los últimos años.

Manel Fuentes, Chenoa, Alaska y Mario Vaquerizo serán los primeros famosos invitados que le echen una mano a los concursantes y además habrá "un padrino de excepción", que la cadena no ha querido desvelar. Entre los famosos que ayudarán a los concursantes en las primeras entregas se encuentran también caras tan conocidas como Marta Hazas, Fernando Romay, Iñaki López, Andrea Ropero, Itzíar Castro, Javier Calvo, Javier Ambrossi, Laura Sánchez, Luis Larrodera, Cristina Pardo o Gonzalo Miró.

Jorge Pérez, productor ejecutivo, ha contado durante la rueda de prensa de presentación de Pasapalabra que "nos han llamado de otras productoras para preguntarnos cómo nos habíamos metido en esto en estas circunstancias, pero lo hemos hecho sobre todo por las circunstancias y respetando todas las medidas de seguridad".

Pero Pasapalabra no se quedará en el horario de máxima audiencia. Es parte de la gran reestructuración de Antena 3 para sus tardes. Con el final de El Secreto de Puente Viejo (que emitirá su último capítulo el miércoles 20 en prime time), a partir del lunes 18 se emitiráAmar es Para siempre y luego de corrido Ahora Caigo, Boom y a las 20 h, Pasapalabra.

El programa, por el momento, no tendrá público, aunque no se descarta para más adelante. "El público es el alma de cualquier programa y se nota, tenemos gradas y esperamos que algún día se llenen. Aun así en la mesa se forma mucha fiesta con todo el mundo y acabamos como si nos rodearan mil personas", adelanta sobre cómo han sido las primeras grabaciones el nuevo presentador, Roberto Leal.

El presentador cuenta que su predecesor, Christian Gálvez "me mandó un mensaje muy bonito, como buen compañero que es, me deseó suerte y me dijo que el equipo era fenomenal y que lo iba ha hacer bien. Fue un gesto muy bonito".

El bote de los especiales en prime time será de 500.000 euros y por ellos lucharán dos exconcursantes muy conocidos, pero ya a partir del lunes, comenzará siendo de 100.000 para ir acumulándose como de costumbre.