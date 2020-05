Eva González, obligada a borrar una fotografía abrazando a su madre por el aluvión de críticas

Era básicamente una crónica de una eliminación anunciada. Porque desde su misma concepción esa fotografía, en los tiempos que corren de desescalada de la crisis del coronavirus, estaba se podría decir que predestinada a que cayera sobre ella una cantidad asombrosa de críticas. Y así ha sido. Eva González, casi cumpliendo su propia profecía, no ha podido sino ceder y eliminar su última publicación.

Este lunes era un día muy especial en España por lo que suponía dentro de estos meses de lucha contra el Covid-19. Muchas provincias pasaben de la Fase 0 a la Fase 1, lo que reducía el nivel de restricciones y permitía a muchos ciudadanos poder realizar actividades que llevan muchas semanas postergando.

Una de esas provincias, de las seis de Andalucía que han pasado de ronda, ha sido Sevilla. En ella, la presentadora de La Voz se fijó en la posibilidad de reuniones de hasta 10 personas en terrazas o en domicilios privados y corrió rauda ha visitar a su madre Encarni.

Aún ambas con mascarilla, ese complemento del que difícilmente nos podremos olvidar en los próximos años, el momento del reencuentro después de tantos días de solo llamadas era increíblemente importante para la modelo de 39 años. Así que se propuso inmortalizarlo.

En blanco y negro y en mitad de la pandemia, la estampa, aunque esperanzadora, no ha gustado en absoluto a gran parte de los (casi) 1.400.000 seguidores, y es por el sencillo motivo de que la esposa de Cayetano Rivera -al que parece que por fin ha perdonado y le permite salir en su Instagram después de seis meses- aparece abrazando a su madre.

"¡La felicidad!", escribía en letras mayúsculas Eva González junto a la instantánea, que recibió 28.000 megusta y los parabienes de amistades de la presentadora como Mónica Carrillo, Noelia López o Bibiana Fernández, que reflejaba lo que cualquiera querría hacer en estos días.

¿Pero es correcto dejar constancia de ello, es sensato dar (mal) ejemplo en la profesión de influencer al saltarse las normas o reglas que las autoridades sanitarias insisten en mantener? Pues como muchos usuarios no han cesado de recordárselo, la sevillana ha borrado la publicación muy en contra de lo que dictaba su título.

"¿No has escuchado a las autoridades decir que aún no se puede abrazar ni besar a los no convivientes?", "¿Dónde esta la distancia social? Con grupo de riesgo además... Como todos hagamos así, volvemos a expandir la pandemia" o "Un momento precioso, sin duda,pero... ¿y la distancia de seguridad? Dijeron que podíamos ver a nuestros familiares pero con dos metros de separación, sin abrazos, sin besos y ambas con mascarillas. Así nos va", le escribían entre unos y otros.

Aunque estos también ha sido tachados de "policía de Instagram", lo cierto es que no hay que olvidar los consejos sanitarios e intentar reprimirnos aún unas semanas más para poder acabar entre todos con el coronavirus, que depende, en parte, de gestos como este, tan desafortunado.