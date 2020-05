La oposición acusa al gobierno de Colau de hacer un 'dedazo' con Mediapro por el concierto de los balcones

El concejal de presidencia del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí Grau, ha comparecido este lunes en la Comisión extraordinaria de Presidencia para debatir con los grupos de oposición sobre la cancelación delconcierto de los balcones, que estaba previsto para el pasado 9 de mayo y que se suspendió tras la polémica en la que diversos artistas rechazaron participar tras saber que el consistorio iba a destinar 200.000 euros al proyecto.

La oposición, de forma generalizada, ha afeado que no sea Ada Colau quien comparezca, cuando sí lo hizo la pasada noche del domingo en La Sexta, y ha acusado al gobierno del Ayuntamiento de utilizar el estado de alarma para hacer un convenio a "dedazo" con Mediapro y El Terrat para la celebración del concierto.

Sin concurso público

Martí ha asegurado que la productora no iba a obtener beneficio, sino que iba a asumir la mitad de los costes del concierto y que el dinero de ambas partes iba a ir destinado a cubrir gastos como el equipo, los técnicos y los honorarios simbólicos a los artistas.

El concejal ha recalcado que no se ha utilizado el estado de alarma para aprobar contratos sin concurso, sino que se iba a celebrar un convenio con El Terrat por su capacidad para asumir costes. Además, ha asegurado que "no hay instrumento más garantista que un convenio, donde deben presentarse todas las facturas exactas".

"No era el momento"

Los grupos de la oposición también han coincidido en que no era el momento idóneo para la celebración del concierto. Desde Junts x Cat han señalado que el gobierno del consistorio ha mostrado "poca empatía con quien sufre".

Martí ha defendido que el Ayuntamiento ha destinado más de 14 millones de euros en la emergencia sanitaria y ha pedido que "no se haga de la anécdota categoría". Además, ha asegurado que el concierto pretendía acompañar a quien ha perdido a alguien durante la pandemia.

Jordi Coronas, regidor por ERC, ha pedido "menos emoción en las excusas y más asumir responsabilidades" y ha recriminado que el Decreto se utilizase "para hacer dedazos fuera del ámbito sanitario".

Poco apoyo a la cultura local

Por su parte, Jordi Martí i Galbis, regidor de Junts x Cat ha señalado que el proyecto es una "muestra de vanidad" y ha reprochado que no se tuviera en cuenta a la asociación Coincidències, con experiencia en la organización de conciertos en balcones, y, así, apoyar la cultura local.

María Luz Guilarte, regidora de Ciutadans, ha pedido que "no se llenen tanto la boca hablando de cultura y apuesten por ella" y ha señalado que el sector está en decrecimiento pese a que supone un 5% del PIB de la ciudad.

Josep Bou, regidor del PP, ha asegurado que no dudan de la buena intención del gobierno, pero que ni era el momento para celebrar este concierto ni puede pagarse con dinero público. Por otra parte, ha coincidido con Junts x Cat en su reproche por no haber apoyado el tejido cultural de la ciudad.

Pérdida de confianza

Por último, Manuel valls, regidor de Barcelona pel Canvi, ha criticado que el partido de Ada Colau "ha dado muchas lecciones en relación al IBEX, pero ahora no cumple el protocolo de no contar con empresas que operan en paraísos fiscales, como hace Mediapro".

La oposición, de forma generalizada, ha pedido el expediente del convenio con Mediapro y ha determinado que esta situación mina su confianza para hacer frente, de forma conjunta, a la crisis sanitaria y económica que supone elCOVID-19.

El concejal de Presidencia, por su parte, ha respondido que está dispuesto a dialogar con la máxima transparencia, pero que no se puede pedir un expediente que no existe porque el proyecto se quedó a medias, y ha pedido que no se use esto para "escaparse de la responsabilidad que tenemos todos de llevar esta ciudad hacia adelante en uno de los peores momentos de su historia".