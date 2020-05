Susi Caramelo llena su Instagram de genitales femeninos como protesta a la censura: "Es un catálogo de monederos"

Haciendo alarde de la naturalidad que la caracteriza, Susi Caramelo ha llenado de genitales femeninos sus stories de Instagram bajo el hashtag #PotorroChallenge para protestar contra la censura.

La reportera de Movistar+ aprovechó el pasado domingo para darle una vidilla especial a la red social, y lo hizo en referencia a la publicación de uno de sus amigos: "El storie de mi amigo Fernandito enseñando el rabo lleva ya casi 24 horas y no lo han censurado. A mí no me dejaron colgar la teta. ¿Dónde están esos censuradores de rabo?".

"¿Queréis que hagamos un challenge enseñando todo el potorro? ¿A que lo hacemos?", preguntó. Y dicho y hecho, pues la siguiente historia fue la imagen de una de sus amigas que inauguró el reto.

"Os veo muy animadas a todas, así que si queréis me vais mandando la foto del potorro, yo no pienso colgar el nombre ni nada, y entre todos infiltraré el mío también", avisó. "Porque es que tampoco quiero desvelar yo cuál es el mío, porque quiero dar un poco de sorpresa para lo que pueda venir en un futuro".

Después de una larga lista de fotos de genitales femeninos, Susi Caramelo habló para seguir animándolas a mandar más y ver si las imágenes podían aguantar las 24 horas que duran los stories publicados.

"Se me ha ido esto un poco de las manos, lo del #PottoroChallenge. Yo pensaba que no os ibais a atrever ninguna y es que no paráis de mandarme fotos. O sea, es como un catálogo de monederos. Yo voy a quitarlo ya porque es que en nada me bloquean la cuenta", comentó. Pero después de varias horas, siguen publicados.

"No sé qué hacer con la cantidad de potorros que me sobran. Estoy pensando en hacer un collage", concluyó. Algunas imágenes están a punto de cumplir las 20 horas publicadas, por lo que a Instagram se le acaba el tiempo para censurarlo. Quizá Susi Caramelo haya conseguido lo que se proponía.