Brutal e inesperado enfrentamiento entre Alba Carrillo y Diego Arrabal que hace perder los papeles a Emma García

Alba Carrillo y Diego Arrabal protagonizaron este domingo un brutal e inesperado enfrentamiento al que asistieron los espectadores de Viva la vida, el programa de las tardes de los fines de semana en Telecinco, en pleno directo.

Todo comenzó cuando el paparazzi entró en el programa a través de una videollamada. Durante un momento de la conversación entre él y Emma García y el resto de colaboradores que se encontraban en plató, comentó que tenía en su poder un supuesto vídeo de Carrillo en un crucero.

Inmediatamente, la modelo estalló, enzarzándose ambos en una discusión. "No vayas por ahí, si no tienes temas no inventes cosas. Si tienes algo que decir lo haces en los tribunales. Eres un papanatas, que no paparazzi, un papanatas", le dijo. "Habla de tu hijo, que tiene la misma edad que el mío", le increpó la exconsursante de GH VIP.

Alba Carrillo nos vuelve a regalar oro 💜 pic.twitter.com/q2j7DQLQrK — Laia 🍿 (@Laaia__) May 10, 2020

Una fuerte discusión en la que tuvo que mediar la presentadora, totalmente descolocada por lo que estaba pasando. Además, tras llamarle sinvergüenza la modelo, el fotógrafo decidió abandonar la conexión, no sin antes decir que no iba a consentir que le insultara.

Alba Carrillo: 'Toda la vida amenazando. Eres un sinvergüenza, ¡Sinvergüenza!'



Ya hay que ser rastrero para aprovechar la mínima para sacar al hijo de alguien cuando no es el tema y todo porque es un cobarde que lanza la piedra y esconde la mano#VivaLaVida296pic.twitter.com/nyFKcp9JJa — El Discípulo (@TransfugaVital) May 10, 2020

Todo esto provocó que la vasca acabara perdiendo los papeles por unos instantes. "Que os den a todos. A la mierda, te lo digo de verdad. O me hacéis caso o me pongo yo cómo no me gusta ponerme y empiezo a mandar a la gente a su puñetera casa. ¿Lo hacemos así? Lo que quiero es que el espectador entienda de lo que hablamos", los riñó la presentadora ante una Alba bañada en lágrimas.