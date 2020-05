Gómez afirma que Balears no prevé cambiar las franjas horarias de las salidas en la fase 1

Según ha informado la consellera Gómez este sábado, en una rueda de prensa telemática, "las actividades de paseo y de deporte en la fase 1 de la desescalada, por tanto, deberán hacerse siguiendo las mismas directrices que hasta ahora en cuanto a horario y distancia permitida."

No obstante, ha precisado, "las actividades de ocio no rigen según las delimitaciones de las franjas horarias." Así, ha señalado, "será posible ir a una terraza sin más limitación que la insular."

ENTRADA EN LA FASE 1 DE MALLORCA, MENORCA E IBIZA

En cuanto a la entrada en la fase 1 de Mallorca, Menorca e Ibiza este lunes, día 11 de mayo, Gómez ha asegurado que "ha habido mucha gente trabajando para lograrlo pero el auténtico mérito es de los ciudadanos y de los profesionales sanitarios."

Se trata, ha destacado, "de un paso más hacia la nueva normalidad. No obstante, la lucha contra la pandemia no ha sido superada y no nos podemos relajar, solo la mitad del país está en fase 1. El virus aún está entre nosotros."

Por este motivo, ha insistido en las 3Ms, es decir, mantener dos metros de distancia social, el uso de mascarillas cuando así esté indicado, y el lavado de manos constante. ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE ABRIRÁN ESTE LUNES

Estas medidas serán también "muy importantes", ha hecho hincapié, cuando a partir de este lunes reabran algunas actividades económicas que, hasta ahora, habían estado cerradas en Mallorca, Menorca y en la isla de Ibiza, como es el caso de los establecimientos comerciales, alojamientos turísticos, actividades culturales, entre otras.

En esta línea, el gerente del Instituto balear de Salud laboral (Ibassal), Rubén Castro, ha recordado que junto con la Conselleria se han elaborado protocolos que deberán cumplirse en establecimientos y centros de trabajo que reabran este lunes para garantizar seguridad de trabajadores y clientes.

Se trata, ha señalado, de medidas que "permiten, no solo que se garantice la seguridad de trabajadores y usuarios de estos servicios, si no, también, un control de la crisis sanitaria de la COVID-19."

Además, ha recordado, "se han publicado 14 protocolos relacionados con la salud laboral, a los que se añadirán ahora otros para apertura de teatros, museos y establecimientos hoteleros, que servirán de guía para usuarios y trabajadores y estarán basado en lo que dictan las ordenes ministeriales."

DESESCALADA DENTRO DEL ÁMBITO SANITARIO

En cuanto a la desescalada dentro del ámbito sanitario, Gómez ha recordado que Baleares ha recuperado parte de la actividad ordinaria en sus centros sanitarios esta semana. Además, ha afirmado, durante el estado de alarma los hospitales han seguido atendiendo a los casos de enfermedades que no era posible aplazar.

Ante la posibilidad de repuntes de la enfermedad, ha asegurado que "por parte del Govern hay un compromiso de que siga habiendo camas disponibles para enfermos de COVID, también de espacio en UCI y la existencia de un margen de cinco días para ponerlo a disposición."

OTRAS NOVEDADES DE LA FASE

Otras informaciones ofrecidas por la consellera y el gerente del Ibassal relacionadas con la entrada de Mallorca, Menorca e Ibiza en la fase 1 de la desescalada, han sido las relativas a controles en puertos y aeropuertos.

En esta línea, Gómez ha asegurado que "no está previsto que se hagan más controles de PCR en puertos y aeropuertos, como se ha hecho este semana en Formentera. Lo que si seguirá haciendo son, por un lado, los cuestionarios y, por otra, la toma de temperaturas."

Mientras, también relación a los puertos, el gerente del Ibassal ha asegurado que "se está abordando de forma coordinada con el Gobierno, la apertura de puertos y actividades náuticas de recreo."

Finalmente, sobre desplazamientos a segundas residencias, Gómez ha señalado que, en "esta fase, estarán permitidos, siempre que estos no impliquen salir de la isla."