Los dos grandes escenarios mundiales que se plantean después de la pandemia

La pandemia del coronavirus va a cambiar para siempre muchos aspectos de nuestras vidas, pero también a altos niveles como la geopolítica. Ocurrió tras grandes eventos como las Guerras Mundiales o la pandemia de gripe española y esta vez no será una excepción. Pero, ¿cómo quedarán los escenarios mundiales cuando esto pase?

La BBC recoge la opinión de algunos expertos. António Guterres, secretario general de la ONU, afirma que "es obvio que nos falta el liderazgo que solo puede ser posible si las potencias mundiales clave son capaces de aproximarse, adoptar una estrategia común y luego reunir a toda la comunidad internacional".

Pero con unos Estados Unidos centrados, con Trump, en el concepto de America First, algunos expertos ponen en duda que sea EE UU quien asuma ese liderazgo.

"No vemos liderazgo desde la Casa Blanca, China no puede asumirlo y Reino Unido no puede liderar en Europa", dice Ian Goldin, profesor de globalización y desarrollo en la Universidad de Oxford.

En cambio, otros son más optimistas. Bill Gates, cofundador de Microsoft, cree que EE UU acabará involucrándose más que ahora en la lucha contra la Covid-19: "Hay muchas voces que nos empujarán a trabajar con Europa y con otros países y ser parte de las innovaciones que pondrán fin a esto", dijo Gates.

James Hershberg, profesor de historia y relaciones internacionales de la Universidad George Washington, opina que "estamos en una situación de desafíos globales cada vez más claros que requieren respuestas globales. Ya era evidente con el cambio climático y otros factores, pero la pandemia lo dramatizó". La clave, según este experto, será el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos este noviembre. Si repite Trump, el escenario puede ser parecido al de entreguerras. Si no, puede haber dinámicas diferentes.

Pero hay muchas incógnitas: no se sabe cuánto durará la crisis económica que viene tras la pandemia, ni cómo de profunda será la depresión. Analistas optimistas creen que lo de ahora no es comparable a la Segunda Guerra Mundial, porque no hay nada destruido que reconstruir y la capacidad productiva de los países está intacta, además de que el saldo mortal de la Covid-19 está muy lejos del de la gripe española de 1918.

Saskia Sassen, profesora de Sociología en la Universidad de Columbia cree que lo más probable será un escenario intermedio entre el que surgió tras la Gran Guerra y el que siguió a la II Guerra Mundial: "Habrá algunos actores importantes, en particular EE UU, que irán hacia crecientes nacionalismos, pero una vez (Trumo) esté fuera, puede haber distintos escenarios en juego".