Os falecidos con COVID en Galicia soben a 591 após a morte doutras dúas persoas

Na tarde de noite deste venres, o Sergas informou do falecemento dun home de 100 anos que permanecía ingresado no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago e dunha muller de 88 anos que se atopaba no Hospital do Barco de Valdeorras, na área sanitaria de Ourense. Ambos presentaban patoloxías previas.

Con estas dúas perdas (que se suman ao falecemento doutra persona notificada tamén este venres), o número de mortes rexistradas en atención hospitalaria ascende a 459: 123 na área sanitaria da Coruña, 95 na área de Ourense, 91 na área de Vigo, 79 na área de Santiago, 29 na área de Ferrol, 26 na de Lugo (dúas dos falecidos, en atención domiciliaria), e 16 en hospitais da área de Pontevedra.

A estes falecidos hai que sumar as mortes rexistradas dentro das residencias de maiores, que se manteñen en 132, xa que non se notificou ningún falecemento nas últimas horas nos centros xeriátricos.

En calquera caso, debe terse en conta que, ademais dos maiores que morreron no interior de residencias, hai outras 134 persoas falecidas que están vinculadas con centros residenciais, pero que morreron en hospitais ou residencias integradas (e están incluídas no cómputo de falecidos en atención hospitalaria).

Por tanto, até agora informouse da morte de 266 persoas vinculadas con centros residenciais, o que supón algo máis dun 45 % do total de persoas mortas con coronavirus en Galicia.

FALECIDOS NO INTERIOR DE RESIDENCIAS

Desde que se iniciou a pandemia, faleceron 22 usuarios na residencia DomusVi de San Lázaro, 21 na nosa Señora da Esperanza (Ourense), outros 20 na DomusVi de Cangas, 12 na residencia DomusVi de Barreiro(Vigo), 9 no Portazgo (A Coruña), 8 en DomusVi Matogrande, 8 en Remanso Claudina-Somoza, e 7 en Santa Teresa Jornet.

Así mesmo, informouse da morte de 5 usuarios na residencia de Moledo (Vigo), e 3 nas Fragas de Pontedeume, os mesmos que en San Pedro de Crecente, en DomusVi Concepción Arenal (A Coruña) e na residencia Divino Mestre de Ourense.

Finalmente, nas residencias Fogar Bellolar, Castro Caldelas, Caser A Zapateira (Culleredo), San Carlos de Celanova, residencia de Foz, A nosa Señora de Fátima (Barco de Valdeorras), San José de Ourense e Fundación José Otero de Santiago, notificouse unha morte en cada unha delas.