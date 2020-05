El documental sobre la primera globalización liderado por UPO se emite desde el sábado e incluye coloquios

En un comunicado, la UPO indica que, previamente, a las 17,00 horas, tendrá lugar un coloquio con los investigadores del proyecto que, mediante el cruce de datos archivísticos y arqueológicos, indaga en las transformaciones que tuvieron lugar de manera dramática y precoz enel istmo de Panamá a partir del siglo XVI.

'Una Arteria del Imperio' se desarrolla en Panamá, Barranquilla, Lima, Sevilla, Pavia y Mannheim con el objetivo de dar a conocer el proceso y algunos de los resultados del proyecto de investigación. Muestra, mediante entrevistas con miembros del equipo interdisciplinar y otras personas participantes en la misma, cómo las nuevas relaciones comerciales, culturales y familiares establecidas por agentes americanos, africanos, asiáticos y europeos en los siglos XVI y XVIIresultaron en la construcción de una nueva sociedad, en lo que supuso la primera globalización.

'An ARTery of EMPIRE. Conquest, commerce, crisis, culture and the Panamanian Junction (1513-1671)', financiado con casi dos millones de euros por el Consejo Europeo de Investigación (ERC CoG 648535), fue el primer proyecto 'Consolidator' logrado desde una universidad andaluza.

ArtEmpire tiene su sede en la Universidad Pablo de Olavide, donde el equipo histórico colabora con el equipo informático en el desarrollo y gestión de una base de datos pionera en línea. La Universidad del Norte, la Universidad de Pavia y el Centro Curt Engelhorn de Arqueometría enMannheim (Alemania) participan como socios en el proyecto, realizado con la colaboración del Patronato Panamá Viejo y del Archivo General de Indias, del Ministerio Cultura y Deporte.

Bethany Aram es profesora del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide. Miembro del grupo 'Historia de la Globalización: Violencia, Negociación e Interculturalidad' (Paidi HUM 1000) ha investigado la conquista de América y la transmisión de noticias sobre la misma, así como sobre la realeza femenina de la monarquía hispánica y distintos procesos relacionados con la primera globalización.