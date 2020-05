Ribó diu que la instrucció sobre declaracions a mitjans "no va en contra de la llibertat d'expressió"

Així ho ha asseverat el primer edil en ser preguntat en roda de premsa per aquesta circular interna, de la qual ha informat el diari 'El Mundo', i que assenyala que "en cap cas es pot procedir a facilitar informació o efectuar declaració alguna davant els mitjans de comunicació audiovisual o escrits, en representació de l'Ajuntament de València o en qualitat de funcionari o funcionària municipal".

El primer edil ha subratllat que "el dret a la llibertat d'expressió és un dret constitucional i tota persona, siga funcionari, siga alcalde o siga el que siga, té dret a expressar la seua opinió on vullga i com vullga; això és un tema claríssim".

Respecte a la qüestió concreta, ha agregat que "el que no pot fer un treballador en qualsevol empresa és expressar la seua opinió com si parlara en nom de l'empresa o de la regidoria". "No va en contra de la llibertat d'expressió, sinó a favor d'unificar un missatge d'una entitat determinada com ocorre amb qualsevol empresa de qualsevol lloc", ha postil·lat.

En aquesta línia, ha considerat que "qualsevol relació amb la llibertat d'expressió és intentar buscar camins que no s'ajusten a la realitat".

EL PP DEMANA LA RETIRADA DE LA "INSTRUCCIÓ MORDASSA"

Per la seua banda, la portaveu del Grup Municipal Popular, María José Catalá, s'ha referit a aquest tema i ha reclamat que es retire la que ha qualificat com a "instrucció mordassa, que prohibeix als treballadors de Serveis Socials parlar amb la premsa".

El grup 'popular' va a preguntar a les comissions de Participació i Benestar Social "si l'ordre va partir de la pròpia regidora o de l'alcalde de la ciutat Ribó". També si s'ha cursat "la mateixa instrucció mordassa als treballadors i funcionaris de la resta de regidories".