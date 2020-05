Coronavirus.- El PSOE exige al alcalde que ultime el plan de choque al "no conocer ningún avance"

En una nota, la portavoz del PSOE, Isabel Ambrosio, ha explicado que "fue el viernes pasado cuando el alcalde se reunió por última vez con los portavoces de los diferentes grupos para tratar dos de los cinco ejes de este documento que se presupone que guiará la reconstrucción social y económica de la ciudad tras la expansión del Covid-19".

"Entonces se apuntó que a principios de esta semana se volvería a reunir este órgano para seguir avanzando, un compromiso que no se ha cumplido, una falta de palabra y de respeto a la oposición que ya no sorprende", ha agregado la edil.

Para la portavoz socialista, "el problema no es que no se cumpla con la oposición, sino que no se cumple con la ciudad, porque después de 50 días no se tiene la hoja de ruta para marcar el paso de la ciudad que ya está empezando a recuperar la actividad".

La concejal ha afeado que "el alcalde parece estar más entretenido en otros quehaceres partidistas que en trabajar por Córdoba, por conseguir un acuerdo que ayude a las familias cordobesas más vulnerables y a la reactivación económica tan necesaria en la ciudad".

En esta línea, Ambrosio ha repasado que "hace ya un mes que el alcalde vendió en los medios de comunicación que buscaría un gran acuerdo a dos años, un acuerdo con agentes sociales, económicos y los grupos políticos democráticamente representados en el Consistorio".

En estos momentos, ha añadido, "sólo se han anunciado a bombo y platillo dos de los cinco ejes, que no cuentan aún con la luz verde por parte de los agentes sociales y económicos, y del resto aún no se ha facilitado ni un documento oficialmente al resto de grupos de oposición que, sin embargo, ya han hecho sus tareas y han hecho llegar sus propuestas".

El Grupo Municipal Socialista registró hace más de una semana sus medidas para todos los ejes este plan de choque, "porque la ciudad necesita una respuesta integral", ha defendido.

"Esta manera de trabajar, con acelerones y frenazos, ya la hemos visto en otras ocasiones, como en el caso de la redacción de los presupuestos para 2020 que no se han aprobado hasta hace un mes", ha recordado Ambrosio, quien ha lamentado que "el resultado para el plan de choque parece encaminarse en el mismo sentido: llegará tarde y mal".

EL PLAN DE VUELTA A LA NORMALIDAD

Por otra parte, la portavoz del PSOE ha manifestado que este viernes "se cumple el plazo en el que, según el alcalde, tendrían previsto el plan de vuelta a la normalidad y de desescalada que afecta a las competencias municipales". Ambrosio ha urgido a "tomar las decisiones oportunas para avanzar con todas las garantías para evitar rebrotes y facilitando a los ciudadanos el distanciamiento social".

En este sentido, ha aplaudido que "el gobierno local haya percibido que Córdoba es mucho más amplia que el centro y haya rectificado con la decisión de peatonalizar más avenidas durante los fines de semana para evitar aglomeraciones, tal y como se le ha pedido desde la oposición".