L'anestesista Juan Maeso seguirà a la presó després de denegar-li l'Audiència la suspensió de la condemna

20M EP

La secció segona de l'Audiència Provincial de València ha denegat la suspensió de la condemna i la llibertat condicional de l'anestesista Juan Maeso, al qui se li van imposar 1.933 anys de presó pel contagi d'hepatitis C a 275 pacients operats en quatre hospitals valencians entre els anys 1988 i 1998, en entendre que no existeix risc palés per a la seua vida per possible contagi de Covid-19 en el centre penitenciari.