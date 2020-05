Madrid permitirá a las terrazas copar aparcamientos y aceras para compensar el impacto del coronavirus

A falta de bares, doble ración de terrazas. El Ayuntamiento de Madrid ha concedido al sector hostelero más espacio público y una ampliación de sus horarios para compensar los meses de pérdida por el cierre de sus establecimientos.

De este modo, los hosteleros madrileños podrán utilizar las bandas de aparcamiento de las calzadas para ampliar sus terrazas, "siempre en coordinación con el área de Medio Ambiente y Movilidad" así como las zonas terrizas que circunden las terrazas. Así lo ha anunciado este viernes la vicealcaldesa de Madrid tras reunirse por segundo día consecutivo con el sector.

El gobierno municipal también permitirá la ampliación de los horario, siempre y cuando se cumplan los limites que establece el ayuntamiento de Madrid, es decir, que "no afectaría las zonas de protección acústica", asegura la vicealcaldesa. Por último, el Ayuntamiento de Madrid ha adaptado el decreto 40/2019 de la Comunidad de Madrid, de tal forma que podrán utilizar música ambiente por debajo de los 80 decibelios.

"Son medidas vitales para el sector de la hostelería; son las que harán al hostelero decantarse entre levantar la persiana o no hacerlo", ha valorado Villacís en su cuenta de Twitter. No obstante, dichas decisiones no implicarán un aumento de clientes, "de hecho va a ver menos y no se va ver perjudicadas la convivencia vecinal.

Estos acuerdos se añaden a otros ya aprobados por el Consistorio en su plan de ayuda al sector. Por ejemplo, la devolución de la tasa de terrazas por el tiempo que no ha podido utilizarlas y la reducción del 25% sobre la tasa de terrazas.

Más información en breve