Coronavirus.- Barceló confirma que els horaris es mantindran en la fase 1 i adverteix: "El canvi no és per a relaxar-se"

Barceló, en roda de premsa, ha comentat que s'està ultimant un estudi detallat per a concretar la desescalada per departaments i que en les pròximes hores s'anunciarà finalment quines àrees de salut de la Comunitat Valenciana podran passar dilluns que ve a la fase 1 i quines no. La petició realitzada al Ministeri és que no s'impedisca passar a tota la província si hi ha un departament que no compleix els criteris.

En eixe sentit, ha assenyalat "tallantment" que els horaris per a poder anar a les terrasses es permetran en les franges actuals i amb les mateixes mesures de seguretat i en eixe sentit ha explicat que el canvi de fase no suposarà relaxar aquestes restriccions. De fet, ha recordat que l'única petició és ampliar dos hores al matí i una a la vesprada l'eixida dels menors per a evitar, també per salut, les hores de major sol.

"En la resta no veig canvis en les franges, encara que si es pot obrir un poc més ens ho diran, i si hi ha alguna nova proposta del Ministeri nosaltres també farem la nostra aportació", ha aclarit.

Respecte a l'ús de les platges, ha explicat que solament estan obertes per a passejar i practicar l'esport de natació no per al bany recreatiu. En eixe sentit, ha aclarit que tant el president de la Generalitat, Ximo Puig, com des de la Conselleria de Sanitat, coincideixen que "necessitem les platges perquè ara vé el bon oratge i a la Comunitat Valenciana fa molta calor".

No obstant açò, ha recordat que el pla del Govern central posposa el bany a la fase 3, per la qual cosa el Consell està treballant "per a veure si quan arribe la fase 2 es pot anticipar".