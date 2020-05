La emotiva despedida de Yiya de 'Supervivientes': "He sido muy egoísta en mi vida, pero ahora quiero dejar de serlo"

Finalmente fue Yiya la expulsada de la gala 12 de Supervivientes 2020, en la que estaba nominada junto a Elena y Jorge. Pese a haber tenido un concurso repleto de acaloradas discusiones con algunos de sus compañeros, la andaluza quiso abandonar el reality show sin frentes abiertos. Para ello, se fundió en un abrazo con la que fuera su archienemiga, Rocío Flores, dejando claro que sus rencillas son ya cosa del pasado.

Si Yiya y Rocío han podido reconciliarse, tú también puedes hablarle al chico que te gusta:https://t.co/0FBgMITz9P#SVGala12pic.twitter.com/EkGvNR5HP5 — Supervivientes (@Supervivientes) May 7, 2020

Las supervivientes explicaron que durante las últimas semanas se han ido conociendo y limando asperezas. "Al final creo que las dos hemos probado de la medicina de la otra, y hemos creado un potingue interesante. Ya no es florero, ahora es 'flower'. Me gustaría seguir conociéndola fuera", confesaba Yiya. Sin embargo, esta no fue la única escena emotiva que protagonizó durante el programa.

Tras anunciar su expulsión, Lara Álvarez destacó que la concursante se mantuvo estoica hasta el final pese al cansancio. Aún así, Yiya quiso matizar que siempre tuvo presente lo afortunada que era por haber participado en el concurso. "Vine a superarme humanamente y lo he conseguido, no he querido exteriorizar en ningún momento que me quisiera ir".

Después de despedirse de sus compañeros y en conversación con Jorge Javier, este comentó que cree que la concursante entró con un papel impostado, que se propuso ser la mala de la edición cuando ese es un rol que no iba con ella: "Pero después te has ido quitando caretas. Has tenido una evolución increíble, y toda la organización quiere darte las gracias".

Entonces, una emocionada Yiya expresó cómo el concurso la había cambiado: "Creo que más que un personaje dentro, he sido uno fuera. Me he llevado a mucha gente por delante en mi vida, he sido una egoísta. Y ya os digo que quiero, pretendo y espero que pueda dejar de serlo. Dejo muchos miedos en este paisaje tan bonito, se los regalo al universo. Yo ya no los quiero".