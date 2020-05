Nikki Bella rompe su silencio sobre su ruptura con John Cena

John Cena y Nikki Bella fueron una de las parejas más mediáticas del mundo de la lucha libre durante años. Sus personajes eran dos de los grandes referentes de la mayor empresa de wrestling del mundo, la WWE. Su historia de amor traspasó el cuadrilátero, llegando a participar en un reality juntos (Total Bellas) y acaparando flashes allá donde aparecían. Todo parecía perfecto hasta que, pasados seis años, la pareja decidió poner fin a su historia de amor sin que se supiese qué había tras aquella decisión que asombró a los millones de fans de WWE en todo el mundo.

Nikki, de 36 años, acaba de publicar sus memorias (Incomparable) junto a su hermana gemela Brie, también exdiva de la WWE y mujer del también luchador Daniel Bryan.

En ellas, Nikki aclara sus problemas con Cena desde el momento en que este dejó claro que nunca se casaría ni tendría hijos, algo que chocaba con el proyecto familiar de ella, quien actualmente está embarazada de su primer hijo y se ha prometido con Artem Chigvintsev.

"En vez de luchar por ello, decidí esconderlo y fingir que no deseaba casarme y tener hijos. Me aterrorizaba perderle (a Cena) y opté por esconder mi deseo lo más que pude", cuenta la exluchadora en el libro, donde deja claro que temái sacar el tema por temor a que Cena le dejara.

Nikki cuenta en el libro lo enamorada que estaba de Cena y cómo él fue su único apoyo cuando tuvo que operarse de una hernia de disco que la incapacitó durante semanas hasta para ir al baño.

Añade que una de las cosas de las que más se arrepiente fue de no haber conocido mejor a Cena antes de comenzar una relación tan seria y tan apasionada. Cree que, en parte, sentía ese necesidad de afecto desde niña y apunta a un episodio de su adolescencia que la marcó durante su etapa de madurez. Su padre se fue de casa cuando Nikki y Brie apenas tenían 15 años y eso marcó a Nikki de forma tan profunda que ella asegura que influyó para que su relación con Cena no creciese de otra forma.

"Puse siempre los deseos de John (Cena) por encima de los míos y me arrepiento de eso", admite Nikki, que cuenta que asumió desde un principio que "John no iba a hacer sacrificios por mí y opté por no insistir".

Nikki se ha reconciliado con su padre, Jon Garcia, recientemente y asegura que no guarda rencor alguno a Cena, porque siempre fue claro con sus preferencias y no se sintió engañada. Aparte, aclara que es mucho más feliz y se siente más realizada con su prometido, Artem Chigvintsev, bailarín y coreógrafo ruso-estadounidense muy popular en Estados Unidos por su participación en el programa Dancing with the Stars.