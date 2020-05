Tu horóscopo diario: jueves 7 de mayo de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 7 de mayo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy vas a estar muy hábil y con la mente abierta y francamente rápida, lo que puede deslumbrar mucho a una persona que te interesa. Desplegarás todo tu potencial y te sentirás con fuerza y mucho poder. Tu atractivo crece y te sientes con ganas de cualquier cosa.

Tauro

Deberás afrontar algo relacionado con los negocios o documentos mercantiles algo lioso o con una persona de la que no te fías mucho. Lo que decidas en el último momento va a ser oportuno y con buen tino. Pero debes estar con los ojos bien abiertos.

Géminis

Hoy andas con la cabeza en otra parte, con algunos despistes y dejándote llevar, incluso por lo que digan o piensen los demás. No es la mejor opción, así que procura volver a centrarte. Dormir más te conviene para que tu mente esté clara y despejada.

Cáncer

Un tiempo mejor y más cálido te favorecerá y te dará ganas de más actividad física, que puedes hacer en cualquier parte sin descuidar nada. Sólo es cuestión de imaginación y de proponérselo seriamente si tus posibilidades son escasas o limitadas.

Leo

Es posible que no tengas tanto tiempo como en días pasados y que ahora toque ponerse las pilas en algo relacionado con los estudios. Por muchas ganas que tengas de distracciones, te conviene sentarte y trabajar seriamente incluso si no ves clara la recompensa.

Virgo

Hoy no será nada conveniente enfrentarse a una persona que tiene poder de alguna clase, ya sea en un grupo social o en el trabajo. Es mejor que no digas todo lo que estás pensando, actúa con cierta picardía y resérvate tu opinión, al menos por ahora.

Libra

Si tienes cerca niños pequeños, hoy te arrancarán una sonrisa con sus ocurrencias e incluso les perdonarás alguna que otra metedura de pata o algo que hayan hecho mal. Será lo mejor de esta jornada y debes aprovechar cada minuto que pases con ellos.

Escorpio

Luna llena en tu signo hoy, lo que te va a producir una sensación un tanto contradictoria, ya que puedes pasar de la euforia al desánimo en cuestión de minutos. Ese sube y baja emocional va a ir mejorando a lo largo del día y por la noche te sentirás mejor.

Sagitario

Tu intuición va a estar hoy muy exaltada y será fundamental para que pases una prueba, pero debes confiar en ti y en lo que puedes hacer porque saldrás adelante con muy buen resultado. Déjate guiar por esa manera de ver las cosas tan tuya.

Capricornio

Debes alejarte un poco del ruido de las redes sociales porque no te van a aportar nada demasiado bueno hoy y te harán perder un tiempo que necesitas para centrarte en tus metas profesionales. Demasiadas palabras vacías y comentarios poco afortunados.

Acuario

Quizá tengas un poco de pereza hoy y te dejes llevar por las ganas de no terminar de hacer algo que habías empezado porque de repente ya no te interesa. No es una actitud conveniente, date cuenta. Cuanto más perseveres en lo que tienes entre manos, mejor te vas a sentir después.

Piscis

Alguien te trae noticias de un amigo que no te resultan muy agradables, así que pensarás en cómo poder ayudarle en la circunstancia en la que está y lo cierto es que lo vas a saber hacer y le echarás una mano. Hazlo de manera que no sienta ningún agobio.