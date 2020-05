Familiares confirman que una desaparecida en 2016 en Lugo fue localizada y "está bien"

Familiares de esta mujer, que ahora tiene 47 años, han confirmado a Europa Press que a última hora de este martes 5 de mayo recibieron una llamada en la que ratificaron que había sido localizado.

"Me llamaron, me dijeron que estaba bien. Pero no me han dado más información, me dijeron que me dirían algo más esta semana", ha explicado a Europa Press un familiar.

Este familiar ha indicado que no han podido hablar por el momento y que el contacto telefónico con la Policía había sido "muy escueto". "La acababan de encontrar y que estaba bien, nada más por el momento", ha indicado.