El 80% de las empresas del metal ha sufrido un impacto en su actividad superior al 50% por la Covid-19

La crisis ocasionada por el COVID-19 hace que las empresas del sector otorguen "la peor valoración histórica a la situación desde la crisis de 2008". Del 1 al 10, califican con una media de 3,65 puntos la situación actual y con un 4,32 la que esperan a finales de año.

Así se refleja en el informe que ha elaborado Femeval para medir el impacto laboral y económico del 'estado de alarma' en la industria, comercio y servicios del metal en el mes de abril.

El estudio también analiza las medidas más adoptadas por el metal como son la presentación de ERTE, el teletrabajo y el acceso a los créditos avalados por el Estado, que se ha duplicado al pasar del 10% al 23%.

Asimismo, expone aquellas medidas que las empresas consideran "prioritarias" para solventar la situación como la exención o moratoria en el pago de impuestos y cotizaciones sociales y las ayudas a autónomos.

Femeval analiza el impacto en los diferentes sectores del metal: la industria del metal (metalurgia y fabricación de productos metálicos, fabricación de maquinaria y equipo mecánico, fabricación de material y equipo eléctrico-electrónico e industria auxiliar de automoción), las instalaciones, la venta y reparación de vehículos y el comercio del metal.

Según detalla, en Industria, el 41,94% de las empresas del sector están abiertas con restricciones, el 36,56% sin restricciones, un 10,75% solo para urgencias y otro tanto cerrado. En el caso de los instaladores, las empresas abiertas sin restricciones descienden al 11,36%, con restricciones el 33,33%, el 40,91% solo para servicios de urgencia y el 10,75% permanece cerrada.

Un 25,26% de empresas de reparación de vehículos están cerrada, el 47,37% abren para servicios de urgencia, el 24,1% están abiertas con restricciones y únicamente un 3,16% abre sin restricciones. Por su parte el Comercio del sector abre sin restricciones en un 26,74%, con restricciones el 38,24%, solo para urgencias el 23,53% y permanece cerrado el 11,76%.

Respecto a la disponibilidad de EPI (mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico), en Industria el 50,59% admite que tiene escasez y está tratando de comprar, el 38% tiene las necesidades cubiertas para las próximas semanas y el 10,59% se ha quedado sin y no encuentra.

Por su parte el 57,76% de instaladores tiene escasez, el 26,72% tiene las necesidades cubiertas y el 15,52% no encuentra. En el caso de la reparación de vehículos, el 42,50% está tratando de comprar EPI, el 42,50% tiene necesidades cubiertas y el 15% no tiene manera de adquirir. Y en el comercio, el 48,28% está dotado de EPI, el 37,93% tiene escasez y el 13,79% no encuentra.

ERTE

En cuanto a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en el sector del metal, el informe de Femeval precisa que en Industria, el 64,52% de empresas no ha presentado ERTE, el 16,13% lo ha hecho por fuerza mayor y el 19,35% por causas objetivas (productivas, económicas).

El 66,17% de instaladores tampoco ha presentado ERTE, el 19,55% por fuerza mayor y por causas objetivas el resto. En reparación de vehículos el 45,26% no ha presentado ERTE, sí lo ha hecho el 34,74% por fuerza mayor y el 20% por causas objetivas. Finalmente, en el Comercio, el 61,76% tampoco ha hecho ERTE, frente al 17,65% que lo ha hecho por fuerza mayor y el 0,59% por razones productivas y económicas.