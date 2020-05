Víctor Sandoval habla por primera vez sobre la muerte de su madre por Covid-19: "He llorado mucho"

Víctor Sandoval no está pasando por sus mejores momentos. El colaborador de Sálvame tuvo que hacer frente a la muerte de su madre el pasado sábado 2 de mayo. Su madre había logrado superar el coronavirus con 93 años, pero no pudo superar las secuelas de la enfermedad.

Este martes el colaborador reapareció en su programa para contar cómo está sobrellevando esta ausencia. “El día que enterré a mi madre no me conocía ni yo. He llorado mucho y soy de las personas que más llorando en televisión, pero la manera de llorar y el sentimiento... No me las había visto igual", comentó al inicio del programa.

Ascensión Novillo recibió el alta médica tras superar la enfermedad, sin embargo tenía los pulmones "destrozados". "Tenía 93 años y estaba estupendamente, pero los pulmones se los destrozó, pero lo peor es que va a otros sitios y le destrozó la cabeza".

Víctor Sandoval aseguró que su progenitora estuvo agonizando durante una semana: “Le alargaron la agonía casi durante una semana. No se lo voy a perdonar en la vida. Mi madre con unos dolores... Por dentro estaba muriendo", explicó.

Una dura pérdida para él y para sus hermanos, quienes estaban muy unidos a su madre. “Juro que nunca me voy a separar de mis hermanos. Es el homenaje que quiero hacerle".