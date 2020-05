USO urge a una "reacción inmediata" a la crisis tras la subida del paro "sin precedentes" en La Rioja

En un comunicado, la central sindical apunta que "el paro vuelve a acercarse a los 4 millones, 19.000 trabajadores en La Rioja y sufre una subida interanual sin precedentes del 18,09%".

"Un mes, abril -añade- en el que el año pasado se dio el grueso de las contrataciones de Semana Santa y en el que este año no se ha creado ese empleo turístico por razones obvias, pero no se ha parado la sangría de despidos y finalizaciones de contratos. No todas las personas han quedado protegidas por las medidas y eso se refleja en que casi 2.489 trabajadores se han ido al paro entre marzo y abril".

Un mes más, vuelve a ser mayor el incremento en el paro masculino que en el femenino, "por haber pervivido los empleos de cuidados y servicios, justamente el empleo más castigado por la precariedad".

Algo que también se nota en la temporalidad: "se ha seguido contratando en abril, aunque ha caído notablemente el ritmo, pero más del 91% de esos contratos han sido temporales".

"La alta rotación y poca estabilidad en nuestros servicios básicos, como la Sanidad, obliga a replantearse el modelo de estado del bienestar en el que vivimos. Es inconcebible que los garantes de nuestra salud, a quienes la población sigue honrando cada tarde, estén de nuevo a la cola del paro", indica.

Señala que "poco a poco la actividad está empezando a volver a la normalidad, la llaman nueva normalidad, y efectivamente para eso tiene que servir este mazazo que hemos recibido como sociedad: para darnos cuenta de que lo que percibíamos como normalidad tampoco lo era".

Para USO, "la crisis ha evidenciado nuestras principales carencias, que pasan por la investigación y por una reindustrialización que nos permita abastecernos y abastecer a otras regiones y a otros países: el motor de la recuperación pasa por favorecer la actividad y el emprendimiento en esos sectores".

"El Gobierno debe reaccionar ya. Mientras se destruye empleo a un ritmo incesante y se cierran empresas, con unas previsiones económicas tan poco halagüeñas debe dibujarse ya un gran acuerdo por el empleo y la recuperación económica con el trabajo en el centro", finalizan desde la central sindical.