Coronavirus.- Barceló davant possibles denúncies de metges: "Sentim la falta de material en l'inici però ara ja hi ha"

Barceló, en la roda de premsa diària per a informar de l'evolució de pandèmia, s'ha referit així preguntada per l'anunci de sanitaris que interposaran denúncies per haver-se contagiat de la Covid-19 a causa d'una falta de material de protecció.

Sobre aquest tema, ha recordat que en diverses ocasions, inclosa en la seua compareixença en les Corts, ha demanat perdó i ha explicat que s'ha fet "tot l'esforç a engegar tots els canals per a portar material" perquè "protegir als sanitaris és la nostra màxima preocupació".

"Sentim enormement que en l'etapa inicial no comptaren amb material, perquè les comandes van quedar parats en les fronteres d'Alemanya i la Xina i estàvem davant un mercat voraç i molt competitiu que ens va impedir, igual que en la resta d'Espanya, resoldre el tema amb rapidesa i també per la pressió assistencial", ha justificat.

A més, ha explicat els positius entre sanitaris malgrat comptar amb material perquè no tots els casos que es coneixen ara són de contagis actuals sinó que "ja ho han passat i no necessàriament estan en fase aguda".

En qualsevol cas, ha insistit que tots els departaments disposen ja de material, després de l'arribada de més de 600 tones en 17 vols, i si hi ha algun cas puntual de problema de subministrament s'ha de comunicar. "No es pot generalitzar ni donar la sensació de que no hi ha material, i si ocorre cal comunicar-ho per a donar-li solució i saber què ha passat", ha postil·lat.