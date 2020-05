Madrid estudia sacar las barras de los bares a la calle

La crisis de la hostelería podría resolverse con ideas inesperadas. Aquellos bares y restaurantes que no tienen terraza podrían sacar su barra a las aceras. Al menos esta es una de las propuestas que el Consistorio ha empezado a estudiar.

Según adelantó la vicealcaldesa en Onda Madrid y ha confirmado esta mañana en rueda de prensa, los establecimientos de hostelería podrían sacar las barras de consumición a la calle "como en determinadas fiestas populares" para servir de "desahogo para muchos de los hosteleros".

"No descartamos otras medidas. Por ejemplo, arbitrar si es posible... es algo que estamos estudiando, barras exteriores como se hace en determinadas fiestas populares, es una opción que estamos barajando", sostiene Villacís.

Begoña Villacís estudia esta decisión tras mantener reuniones con "casi todas las asociaciones de hostelería". Y es que, según ha recordado este martes, "a día de hoy el gobierno no ha ampliado los Ertes", una medida que de no realizarse, pondría en peligro la apertura de muchos establecimientos que no pueden mantener a toda su plantilla con una sola parte del negocio abierto.

Fuentes municipales confirman a 20minutos, que en todo caso, esta puesta en escena pasaría por el filtro del horario y de la contaminación acústica, por lo que no se aplicaría en horarios nocturnos con el fin de respetar a los vecinos.