Silvia Jato, inmensamente feliz después de que su pareja, Alberto Fabra, haya superado el coronavirus

Le han salida las palabras como si fueran un suspiro de alivio. Y no es para menos ese exhalo, porque Silvia Jato ha sido informada de que su pareja, Alberto Fabra, ha superado el coronavirus después de pasar varios días internado en la UCI.

El que fuera presidente de la Generalitat Valenciana ha estado contagiado a sus 56 años con el Covid-19 y, por ende, se temía porque su estado de salud fuese a peor, pero finalmente no solo ha recibido el alta médica, sino que ha dejado atrás a la tan desastrosa pandemia.

La presentadora gallega, que en un mes cumplirá 49 años, ha querido compartir a través de sus redes sociales que toda esa preocupación ya es cosa del pasado, que este "final feliz" le ha devuelto la sonrisa y para agradecer todas las muestras de apoyo que ha recibido.

"Aprovecho este Día de la Madre", escribía este domingo, "para dar las gracias a todos los que os habéis preocupado por la salud de Alberto, mi pareja. Ya he recuperado la sonrisa y la quiero compartir con todos los que no me habéis dejado ni un solo minuto".

"Gracias de corazón. Han sido momentos horribles que han tenido un final feliz gracias a los sanitarios del Hospital General de Castellón", aseguraba la presentadora a sus algo más de 17.200 seguidores sobre dónde se ha recuperado el político del PP.

Además, Jato ha querido mostrarse comprensiva con otras familias que siguen aún a día de hoy en esta situación o que la han pasado pero con un resultado adverso. "Eternamente agradecida. Me sumo al dolor de todas las familias que han perdido a un ser querido y las abrazo en la distancia. Gracias también a la sanidad madrileña por haber estado pendiente de mí", afirma.

"Son ellos, todos los profesionales sanitarios, los que demuestran que sus profesiones son vocacionales, nadie como ellos. Así que, a las que son madres, feliz día de esfuerzo y sacrificio. ¡Gracias a todos!", terminaba diciendo, junto a una fotografía en la que se muestra tan radiante como efusiva.

Han sido unas semanas realmente complicadas para Silvia Jato y de ahí que no hayas escatimado en dar las gracias y en acordarse de toda la sanidad española. Su novio ha estado 16 días en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Ella y el político de Castellón de la Plana llevan saliendo cuatro años, después de que la presentadora se divorciase de quien fue su marido y padre de sus tres hijos, el piloto Eduardo San Román, después de mucho tiempo juntos, y tras un breve romance con el magistrado Enrique López que no cuajó.