Esta es la lista de concursantes confirmados de 'MasterChef Celebrity 5'

Aún no ha terminado la octava edición de MasterChef pero la productora, Shine Iberia, ya está cerrando los fichajes para MasterChef Celebrity 5. Las grabaciones podrían comenzar pronto, cuando se terminen de cerrar todos los contratos con los famosos, y si la programación continúa como otros años, podría comenzar a emitirse después de verano.

La temporada pasada terminó con la victoria de Tamara Falcó, que se unió a ganadores como Ona Carbonell, Saúl Craviotto y Miguel Ángel Muñoz. ¿Quién será el nombre que se unirá a este palmarés? Estará entre una de estas celebridades, nombres que el programa va confirmando poco a poco:

La Terremoto de Alcorcón

Actriz, vedette, humorista, cantante... Así de polifacética es Pepa Charro, más conocida como La Terremoto de Alcorcón. Fue concursante de Tu cara me suena y, recientemente, demostró que también se le da bien el tejer participando en el último programa de Maestros de la costura 3. ¿Será la cocina otro de sus talentos?

Melani Olivares

Melani Olivares se atreve a ponerse frente a los fogones como ya hicieron actores como Miguel Ángel Muñoz o Paz Vega, llegando bastante lejos. La intérprete de series como Bajo sospecha, Benvinguts a la familia, Perdida o Aída será la primera vez que se muestre más al natural, sin ponerse tras un personaje, participando en este talent.

Josie

Siguiendo la estela de diseñadores como Juan Avellaneda, Josie deja la moda a un lado para ponerse el delantal. El colaborador de Zapeando y estilista habitual de Cristina Pedroche en las campanadas tendrá que dejar atrás su estilo más delicado para enfrentarse a un reto como es MasterChef.

Raquel Sánchez Silva

Raquel Sánchez Silva se cambia de programa, pero no se va muy lejos. De presentar Maestros de la costura a participar en MasterChef Celebrity 5. La periodista dejará de ver los toros desde la barrera para meterse en la plaza como aspirante de este concurso culinario. Ahora no será ella la que controle el tiempo, sino que se lo controlarán a ella. ¿Cómo lo llevará?

David Fernández

David Fernández ha seguido el consejo de sus amigos José Corbacho, Silvia Abril, Yolanda Ramos o Edu Soto y ha dicho sí a MasterChef Celebrity. El actor conocido por interpretar a Chikilicuatre ha asegurado, entre bromas, que cuenta con una ventaja: "No sabía cantar y estuve en Eurovisión, así que peor que eso no me puede ir".