Ford Almussafes reanuda su actividad con el 30% de la producción y fuertes medidas de seguridad

Fuertes medidas de seguridad frente a la Covid-19 han marcado el retorno al trabajo en la planta valenciana, donde la plantilla ha seguido con "alta disciplina" los nuevos protocolos sanitarios y se ha arrancado con alrededor del 35% de la producción y unos 4.400 trabajadores, cerca de un 61% de la plantilla, han explicado a Europa Press el director de fabricación de Ford España, Dionisio Campos, y el presidente del Comité de Empresa y portavoz de UGT, Carlos Faubel.

Con la reapertura, se retoma la producción del nuevo Ford Kuga, que ofrece la gama de electrificación Ford más amplia hasta la fecha y permite una mejora de eficiencia en consumo de casi el 30%. "Es el que nos tiene que dar mucha vida en esta planta, esperemos que así sea", ha apuntado Faubel.

El máximo exponente de esta gama electrificada es el Ford Kuga PlugIn Hybrid, primer modelo híbrido enchufable fabricado en España, que permite una conducción totalmente eléctrica, dando la posibilidad a los usuarios de elegir cuando y como utilizar la energía de la batería para adaptarse a sus necesidades. En Valencia se fabrican también Mondeo, Transit Connect y Tourneo Connect, S-Max y Galaxy.

"Para nosotros lo más importante es la seguridad y la salud de los operarios, por lo que no hemos arrancado toda la producción a la vez, sino progresivamente durante las próximas semanas", ha destacado el director de fabricación, Dionisio Campos. Si en una producción normal se harían unos 1.400 vehículos al día, ahora empieza con unos 500.

Campos ha explicado que junto a las medidas de prevención establecidas se están impartiendo charlas que se repetirán las veces que sea necesario para "asegurar que poco a poco la vamos absorbiendo nuestra nueva rutina de cara al futuro". En todo caso, ha asegurado que la plantilla ha asumido con "realismo" las "nuevas normas de entender el negocio a partir de ahora".

"La gente está volviendo progresivamente y estamos empezando a ver el flujo de vehículos como antes de irnos. Lógicamente permitimos más pausas, más charlas y mayor limpieza de los puestos, pero eso entra dentro de lo que los nuevos procesos para definir la producción del el futuro", ha apuntado.

Para el director de fabricación de Ford España, "tenemos que volver e ir retomando la actividad productiva del país, es necesario y no es opcional y la gente es muy consciente de ello". El vehículo es un producto que "no se puede poner en stock, ni poner en latas ni guardar, sino que tiene que fluir hacia el mercado", ha apuntado, aunque admite que "va a llevar su tiempo y va a depender de varios factores", no solo de la fábrica, también de lo que demande el mercado.

A medida que los consumidores vayan volviendo también a su normalidad, todas las fábricas de producción de vehículos irán haciendo lo mismo y se irán aumentado turno de forma progresiva, siempre respetando protocolos de seguridad y salud establecidos.

"DÍA HISTÓRICO"

Para el presidente del Comité de Empresa y portavoz de UGT en Ford Almussafes, Carlos Faubel, la vuelta al trabajo de este lunes es una "vuelta la actividad, que no la normalidad" pero "un día histórico" en todo caso.

En su opinión, la dificultad de tiene una industria como la del automóvil y una fábrica como la de Ford Almussafes "enorme" ante el "reto" de hacer "compatible" todos los protocolos de seguridad y salud necesarios con la fabricación de coches, que se reactive la demanda y se pueda vender.

Tras un parón "radical" de la actividad hace siete semanas, Faubel ha apuntado que la recuperación de la actividad será "muy poco a poco, muy progresivamente, con mucha clama y sobre todo con mucha prudencia". En este contexto ha "todos los trabajadores han venido muy concienciados" y la "madurez" que ha mostrado la plantilla a la de cumplir con los nuevos protocolos.

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

Para volver al trabajo se ha implementado una lista completa de estándares globales de Ford sobre distanciamiento social y acciones de salud y seguridad de los empleados en las instalaciones como son el uso de mascarilla proporcionada por la compañía, y un protector facial en áreas determinadas de manufactura donde no se pueda cumplir con el distanciamiento social

Todas las personas que entren en las instalaciones de Ford deben comprobar la temperatura de su cuerpo al entrar con un equipo de escaneo que cumpla con las regulaciones y restricciones locales o nacionales, así como completar una autoevaluación diaria online de salud que confirme que el empleado está en condiciones para trabajar.

También se han rediseñado las áreas de trabajo para asegurar el distanciamiento social adecuado y regreso gradual al trabajo para reducir la densidad de empleados en los edificios.

La empresa proporciona a todos los empleados kits de protección personal en sus lugares de trabajo que incluyen mascarillas, un termómetro reutilizable y otros artículos de higiene.

La fabricación se ha reanudado también este lunes con un enfoque por fases en la planta de montaje de vehículos de Saarlouis y la planta de montaje y motores de Colonia en Alemania; y las plantas de motores y vehículos de Craiova en Rumania.

MOTORES, A PARTIR DEL 18 DE MAYO

En el caso de la fábrica valenciana, la plana de Motores volverá el 18 de mayo, dado que un 90% de su producción se exporta a EEUU y allí las fábricas de automóviles todavía no han empezado su producción. La fecha de reanudación de las plantas de motores de Dagenham y Bridgend de Ford en el Reino Unido se confirmarán más adelante, ha agregado la compañía en un comunicado.

De este modo, la producción comienza a un nivel bajo, dando prioridad a los pedidos de vehículos ya vendidos a clientes por parte de los concesionarios, y se irá incrementando gradualmente durante los próximos meses antes de alcanzar la plena producción.

Los planes de producción tienen en cuenta la preparación de los proveedores, las restricciones de movimientos de cada país y, la reapertura de los puntos de venta de concesionarios Ford en los principales mercados, así como la demanda de los clientes.