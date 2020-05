Irene Rosales se refugia en sus hijas en su Día de la Madre más doloroso

El mal trago nunca se pasa: habrá años más fáciles y habrá años más difíciles, pero una fecha como el Día de la Madre, estando tan reciente su fallecimiento, hacen que cualquiera necesite un apoyo y un consuelo para superarlo. Irene Rosales lo encontró en sus hijas.

La colaboradora de Viva la vida perdía a su madre, quien era uno de los pilares fundamentales de su día a día, a comienzos de febrero, y desde entonces su agenda ha estado marcada tanto antes como después del confinamiento, por su recuerdo, como cuando regresó al programa y reconoció estar "destrozada" hasta volcándose al completo en el cuidado de su padre por su delicado estado de salud.

Era lógico, por tanto, que este domingo fuera un domingo muy distinto al de otros años. "Este día lo estoy pasando un poco con pena", aseguraba en una conexión en directo con el espacio de Telecinco y se lamentaba de no haberle dicho cada día a Teresa Vázquez, su madre, cuánto la quería.

"Por desgracia, pocas veces he manifestado lo que quiero a mi madre y lo estoy haciendo ahora", se quejaba la sevillana, quien sin embargo se emocionaba sabiendo que estará velando por ella desde el Más Allá: "Al menos la recuerdo. Tengo algo que me siento superprotegida".

"Con todo esto que estamos pasando yo dependía mucho de mi madre cuando tenía un problema... Eso me falta, pero me pongo todas las noches a pensar y siento que me responde y me llena. Con eso me tengo que quedar para toda la vida y me tengo que acostumbrar a ello", reflexionaba.

De hecho, la esposa de Kiko Rivera le escribió unas tiernas palabras que pudieron leer su más de medio millón de seguidores: "3 de mayo, dentro de 3 días hace 3 meses que ya no estás con nosotros, pero ¿sabes qué? Me siento protegida por ti, mi ángel, y eso me llena de vida, me das la fuerza suficiente para ser tan buena mamá como tú. ¡Gracias por todo, mami! Allí donde estés, feliz día de la madre. Daría la vida por volverte a besar. Te echo tanto de menos".

Y con su ejemplo, Rosales siguió adelante y miró por el bien de Ana y Carlota, sus hijas, y habida cuenta de que ya podían salir a la calle, fueron a dar un paseo por los alrededores de su casa, teniendo en cuenta que también necesitaban salir por el calor que ha hecho estos días en la capital hispalense.

Con pantalones cortos y ropa fresca y cómoda, salieron a caminar, así como llevaban bebidas para refrescarse y combatir las altas temperaturas. Eso sí, quizá por la dificultad para respirar, quizá porque no han conseguido, lo cierto es que la familia salió sin mascarillas.

Este confinamiento ha servido para que Kiko Rivera haya entablado una serie de entrevistas a rostros conocidos (el último de ellos, su hermana, con la que se acaba de reconciliar, en una charla que ha tenido multitud de confidencias) y para que Rosales se vistiese de novia nuevamente para rememorar el día de su boda.