Irene Rosales vuelve a 'Viva la vida' tras la muerte de su madre: "Estoy destrozada"

Irene Rosales ha vuelto este domingo a Viva la vida tras ausentarse debido a la muerte de su madre el pasado 6 de febrero. La colaboradora ha contado en el programa cómo ha pasado las últimas semanas: "Si te digo que estoy bien, te miento. Estoy destrozada", le ha dicho con la voz entrecortada a Emma García.

La modelo, de 28 años, le ha agradecido a sus compañeros el apoyo que ha recibido a lo largo de estos días, ya que el fallecimiento de su madre, Mayte Vázquez, ha sido un golpe muy duro para ella: "Tengo que seguir adelante por ella. Necesito mi tiempo pero también tengo derecho de tener mis momentos de llorar", se ha sincerado en el plató.

La sevillana ha confesado que se siente "culpable" por hacer planes, aunque necesita distraerse: "Tengo dos niñas y un marido. Tengo que continuar. Me siento culpable por la circunstancia, le escribí al director para venir lo antes posible, pero me pregunté: '¿Haré algo malo?'. Cuando salgo con mis amigas me pregunto si estaré haciendo algo malo", ha explicado.

Confiesa que aún se encuentra en proceso de pasar página tras el fallecimiento de su madre #VivaLaVida272https://t.co/CCGpEOlRM7 — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) February 16, 2020

"Mi madre era mi todo y, de repente, en dos meses se ha ido. Me llevo la pena y a la vez la alegría de que se fue conmigo a solas, en casita. Me mata por dentro pero también me llena", ha confesado la pareja de Kiko Rivera, su mayor apoyo en estos momentos, tal y como ha expresado en el espacio de Mediaset.

Además, el DJ le ha mandado un mensaje de apoyo en su regreso al trabajo a través de un emotivo vídeo: "Cariño, ¿qué puedo decirte que no te haya dicho ya? Te amo por encima del mundo. Gracias por existir. Me tienes por y para siempre", decía el hijo de Isabel Pantoja.

"Es la persona que más está entendiendo mis cambios de humor, que los tengo, y mis circunstancias. Gracias por estar en mi vida, por ser mi marido No sé qué hubiese sido si no estuviera en mi vida", ha apuntado la sevillana.