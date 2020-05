Alba Carrillo declara la guerra a María Patiño y sella la paz con Fonsi Nieto

Alba Carrillo ha destapado su enemistad con María Patiño, a la que ha atacado además, evidenciando que no tienen relación. Y, la que tienen, es mala. Desde el plató de Viva la vida, la colaboradora ha manifestado que "soy el tipo de mujer que ella detesta, tal y como ella ha dicho".

La modelo rememoró el inicio de su cabreo con ella a un vídeo de un casting de los inicios de Alba que Patiño comentó y en el que, dijo, se mofó de ella. "María se traba más que una pistola de feria y lo suyo es un trabajo remunerado, yo estaba haciendo una prueba", contraatacó.

Sin embargo, su enfado se debe a una frase de la presentadora cuando Carrillo salió de GH VIP. "Me dijo que mientras ella se había dedicado a trabajar yo lo que había hecho era tirarme a deportistas en los camerinos". "Una persona que abandera el feminismo, no tiene que decir eso. No he tenido la suerte de ser presentadora como ella pero no significa que yo no me lo merezca", dijo Alba.

"No he tenido la suerte de ser presentadora como ella pero no significa que yo no me lo merezca"

Además, este fin de semana la modelo vivió un reencuentro público con Fonsi Nieto, el padre de su hijo. Tras años de desavenencias, firmaron la paz. "Hago público lo que ya le he dicho en privado, estamos muy contentos, me alegro de todo lo bueno porque somos familias y cuenta conmigo y voy a ser una tía y mi hijo es el que más ilusionado está", ha confesado Alba sobre la paternidad de su expareja, que entró en el programa para promocionar uno de sus últimos trabajos.

El DJ respondió: "Las cosas feas te unen, como la perdida de un ser querido, agradecerlo a Alba que la quiero mucho y hemos pasado por muchos baches, pero tenemos una persona en común y es lo importante".