PSOE pide al Ayuntamiento que "refuerce con 800.000 euros" del Fondo Social los Servicios Sociales

Para la concejala de PSOE, Nuria Gutiérrez, los Servicios Sociales "han sido el talón de Aquiles del Ayuntamiento de Granada desde que se declaró el estado de alarma, principalmente la parálisis y la falta de iniciativa". Al respecto, la edil ha indicado en un comunicado "la situación en que se han encontrado muchas familias durante este mes y medio sin ser atendidos por su Ayuntamiento, por una falta de capacidad y de reacción que afortunadamente se ha ido corrigiendo con el gran esfuerzo de las trabajadores sociales del Ayuntamiento".

La socialista ha precisado que "esa aportación tiene que destinarse a la contratación de personal y a la atención de las familias más necesitadas, así como a la gestión de los nuevos usuarios que han surgido con esta crisis, muchos de ellos todavía sin integrar en el sistema municipal".

Gutiérrez ha destacado que la petición, "como todas las que se han realizado en este último mes y medio se ha realizado por escrito", al igual que "se hizo cuando pedimos que los Servicios Sociales fuera declarados servicio esencial del Ayuntamiento, petición que nunca fue atendida por el gobierno bipartito".

En este sentido, la edil ha resaltado "el esfuerzo de los socialistas por hacer ver al gobierno de la derecha, siempre desde la lealtad, la sensibilidad especial que debía tener con un área que exige ser reforzada sin más dilación", y que, a su juicio, "debió declararse servicio esencial desde el comienzo de esta crisis, manteniendo algunos espacios abiertos en cada distrito".

Al respecto, ha apuntado otras propuestas que "no se han escuchado como la puesta en marcha de una oficina anticrisis, donde se recojan las necesidades de los granadinos, de cara a conocer la situación real que tenemos, y poder actuar en consecuencia".

Para concluir, la socialista ha reclamado que las oficinas de los Servicios Sociales de los barrios "sean los primeros servicios municipales que se abran de manera presencial en este proceso de desescalada, siempre con los materiales adecuados para que el servicio se preste de manera que no ocasione ningún perjuicio a la salud del funcionario o del usuario". "Hay muchas familias que no se han podido apuntar al servicio de ayuda esencial, de reparto de alimentos y demás atenciones porque no disponen de la tecnología y de los conocimientos para hacerlo por vía telemática", ha lamentado.

"Es muy importante que la gente que más lo necesita tenga un punto de referencia al que acudir para pedir ayuda y, para ello, los Servicios Sociales municipales son esenciales, hablamos de un servicio que debería haber permanecido abierto aunque fuera unos días a la semana o unas horas, para atender a mucha gente que se ha quedado literalmente sin nada", ha concluido.