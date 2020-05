Cs señala la "rectificación" de Cabrera con el peso máximo de los patinetes tras "no escuchar" al sector

"En Ciudadanos llevamos muchos meses advirtiendo que la norma no se ajustaba a la realidad" y que "era necesario abrir un proceso de diálogo con las empresas de alquiler y los usuarios para determinar qué criterios debían primar en la ordenanza", ha aseverado, insistiendo en que la regulación hispalense "contravenía los criterios fijados por la Dirección General de Tráfico". "Cabrera nos ha tenido que dar la razón", ha aseverado.

Pimentel ha recordado que "durante el mes de septiembre del pasado año advertimos de que la limitación del peso de los patinetes a un máximo de 25 kilos imposibilitaba que la mayoría de estos vehículos de movilidad personal pudieran circular por la ciudad", pero Cabrera "se empeñó en negar la mayor y acusó a este grupo municipal de novatos" por reclamar una rectificación.

"Casi nueve meses después, el gobierno municipal ha tenido que rectificar, dando la razón a lo que venían advirtiendo los expertos desde hace mucho tiempo, ya que el Ayuntamiento de Sevilla no tiene capacidad para homologar qué patinetes pueden circular por la ciudad por encima de la norma estatal", ha dicho.

Así, ha insistido en que "la ordenanza de patinetes nació ya obsoleta", pues "no se puso en marcha una comisión de trabajo con las empresas y usuarios, ni tampoco se tuvo en cuenta su criterio".

Entonces, "el Gobierno municipal prefirió prohibir por prohibir y utilizar a la Policía Local como escudo", ha indicado, considerando que "por la falta de diligencia de este equipo de Gobierno, hemos tenido que ver patinetes tirados por el suelo -después de que ser usados por personas-, otros que impedían el paso de los peatones por las aceras e incluso algunos aparcados junto a nuestros monumentos" tras haber sido depositados en tales emplazamientos.

Una "imagen que no debe volver a repetirse" y que "se hubiera solucionado si desde el primer momento Cabrera hubiera entendido que las aportaciones de Ciudadanos a la ordenanza venían a sumar y no a criticar su gestión", ha concluido, mientras Cabrera lamentaba en su momento que Cs no hubiese formalizado alegaciones al documento inicial de modificación de la ordenanza de Circulación.