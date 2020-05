El PI exige protocolos de seguridad para poder reiniciar "con garantías" las actividades económicas

En un comunicado, la formación ha denunciado "la falta de metacrilatos para hacer mamparas y los precios excesivos" para implantar estas medidas.

"No se pueden exigir protocolos imposibles de cumplir porque no hay material, como está sucediendo en Baleares o porque económicamente no sean viables por excesivamente caros", ha declarado la presidenta de la formación, Xisca Mora.

Según Mora "estas medidas deben ser simples y deben aprobarse con antelación para que las empresas las puedan implantar."

"Rechazamos la práctica a la que nos tiene acostumbrado el gobierno central de llegar a acuerdos pocas horas antes por la imposibilidad de adaptación", ha protestado la representante del PI.

Mora ha añadido también que "el Gobierno debe garantizar el suministro del material que exija, sean mascarillas, guantes o metacrilato."