El Imefe ha atendido telemáticamente a medio millar de personas desde que comenzó el estado de alarma

El presidente del Imefe, Francisco Díaz, ha indicado que el hecho de que no se ofrezca atención presencial a los usuarios no ha supuesto una merma de las prestaciones, puesto que, "muy al contrario, algunas de ellas se han reforzado y se trabaja de manera permanente para mejorar el servicio de manera que se consiga suplir la cercanía física que ahora mismo no es posible tener con el público".

Además, Díaz ha señalado que se va a actualizar la página web del Imefe para hacerla más accesible y atractiva". El edil ha detallado que la Agencia de Colocación ha atendido a 198 personas que han resuelto dudas relacionadas con el empleo como solicitud de prestaciones, formación, ofertas de empleo, confección y mejora de currículum, entre otros.

Medio centenar de estos usuarios han sido preseleccionados para una oferta de empleo y otros cuarenta y tres han sido remitidos a distintas empresas por cumplir con los perfiles que se buscan y, por lo tanto, optan a un puesto de trabajo.

Por otro lado, desde el Aula Mentor se han atendido 29 solicitudes de información y decenas de llamadas solicitando información tanto de cursos de Aula Mentor gratuitos y ordinarios, como cursos dirigidos a profesorado.

Díaz ha explicado que "en lo que se refiere al Programa de Experiencias profesionales (EPES) se siguen gestionando once prácticas de empresas en la modalidad de teletrabajo.

El contacto con las empresas es continuo para resolver cualquier duda que se pueda plantear y se está contactando con nuevas empresas para informar del Programa Experiencias Profesionales para el Empleo y "poder tener la posibilidad, cuando la situación creada por el covid-19 se normalice, de tener personas en prácticas en actividades que puedan ser primordiales para remontar la economía y mejorar la situación de las personas desempleadas".

Además, el Servicio de Orientación ha atendido a casi un centenar de personas interesadas en conseguir opciones de mejora o acceso al mercado laboral. Se ha realizado su inscripción y clasificación ocupacional en la Agencia de Colocación y se les ha ofrecido información y orientación laboral personalizada.

A su vez, muchos de ellos se han inscrito en los cursos online que se ofrecen a través de Andalucía Compromiso Digital y, por otra parte, se ha contactado con más de un centenar de personas para sondear su participación en el programa de Acciones Experimentales Proaccex II, que tiene la finalidad de promover la inserción laboral de personas demandantes de empleo, inscritas como desempleadas en el Servicio Andaluz de Empleo a través de la puesta en marcha de acciones de carácter experimental.

El presidente del Imefe ha indicado que el área de Empresas y Cultura Emprendedora ha atendido a más de una treintena de autónomos y entidades que han hecho consultas referidas fundamentalmente a las medidas puestas en marcha a nivel estatal y autonómico como consecuencia de la crisis sanitaria.

También se está asesorando a emprendedores para la puesta en marcha de sus proyectos y se está llevando a cabo el seguimiento de adjudicatarios alojados en los espacios de negocio gestionados por el Imefe, comenzando por el Centro de Negocios y Desarrollo y continuando por el Centro de Iniciativas Empresariales y, en su caso, también han recibido asesoramiento requerido por los mismos.

Díaz ha añadido que el servicio de Formación está preparando la adaptación de nuevos espacios formativos para cumplir con los nuevos requisitos surgidos a raíz de la situación generada por el covid-19 para continuar impartiendo los itinerarios formativos planteados y los nuevos que se planifiquen, y trabaja para que, en un futuro cercano, los jiennenses que lo deseen puedan optar a la formación que se oferta de manera telemática mediante e-learnig.