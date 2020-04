L'Audiència arxiva la causa del Papa contra Cotino després de la seua defunció i retorna els béns a la seua família

Així consta en la interlocutòria, a la qual ha tingut accés Europa Press, que decreta el sobreseïment per a Cotino en extingir-se la seua responsabilitat penal. En haver mort -la causa va ser el coronavirus-, ja no es pot dirigir cap acusació contra ell.

L'Audiència també ordena l'alçament dels embargaments sobre una planta baixa i dos vivendes a Xirivella (València) propietat de Cotino per a assegurar-se la possible responsabilitat civil, en el cas en què se li haguera condemnat pels fets jutjats. A més, acorda la devolució de les quantitats retingudes de la pensió en favor dels seus hereus.

El tribunal es pronuncia així després que el lletrat de Cotino comunicara la defunció del seu client i sol·licitara l'arxivament de les actuacions. L'advocat també ha fet el mateix requeriment als altres dos jutjats en els quals Cotino estava investigat i està a l'espera d'alguna resposta, segons ha pogut saber Europa Press.

En concret, Cotino -ex-director general de la Policia- tenia tres fronts judicials oberts. El primer, a Madrid, en l'Audiència Nacional per presumptes irregularitats en la contractació de pantalles per a la visita del papa Benet XVI a València l'any 2006. S'enfrontava a 11 anys de presó que li reclamava la Fiscalia.

En la seua declaració es va desvincular de l'organització de la visita del Papa i va assegurar que només es va encarregar de coordinar als grups de voluntaris en matèria de seguretat. Va negar, així, haver participat o haver estat present en les reunions en les quals es va negociar el pagament de més de 7 milions d'euros a la trama Gürtel per la instal·lació de pantalles gegantes i sistema de megafonia.

El segon procediment en el qual estava sent investigat estava obert per un jutjat de València en relació amb suposades irregularitats en les contractacions de la Fundació V Trobada Mundial de les Famílies (FVEMF) per a la visita del Papa Benet XVI.

Així mateix, la titular del Jutjat d'Instrucció número 8 de València, que investiga el cas Erial, havia citat a declarar a la fi de març i principis d'abril Juan Cotino, entre uns altres, com a investigat, en aquest cas en el qual s'investiguen presumptes suborns a canvi d'adjudicacions de les ITV i el Pla Eòlic Valencià.

Cotino ha defès sempre davant la justícia la seua innocència i va recalcar fa quasi quatre anys que mai havia ficat la mà en cap calaix encara que podia haver ficat la pota "moltes vegades" durant la seua gestió política.