La vegetación 'invade' el cemento de las ciudades durante el confinamiento

La estampa que se han encontrado los pocos ciudadanos que están pudiendo salir a las calles es una de aceras ocupadas por las hierbas, bancos engullidos por arbustos y flores creciendo entre el cemento en lugares donde antes era difícil encontrarlas.

Ya desde el comienzo del confinamiento se popularizaron algunas llamativas imágenes de animales salvajes ocupando el asfalto ante la ausencia de seres humanos. De forma más sutil, la vegetación también ha tendido a ganar terreno a algunas infraestructuras urbanas.

Como muchos otros trabajos, el de la jardinería de espacios públicos también ha visto reducido su carga de trabajo estos días, aunque, como destaca a 20minutos Daniel Barragán, Secretario de Accion Sindical en CCOO en la sección de Construcción y Servicios, "ha habido reducciones, pero este servicio es uno de los que tampoco ha sufrido una afectación muy grande, no ha sido por ejemplo como la construcción".

Señala que, en general en el territorio español, "ha habido servicios mínimos" porque, si se abandonan las zonas verdes completemanete, "se echan a perder mucho más y tienen que tener mucho más mantenimiento en el futuro". Además, en lo laboral, señala que, independientemente de que el servicio lo den funcionarios o una empresa externa, "vienen de contratos públicos y, en principio, la administración se comprometió a seguir pagando esos servicios".

"La naturaleza se ha tomado un respiro"

El casi nulo trasiego de gente y la falta de limpieza, por la cuarentena de coronavirus, hace que muchas aceras de Madrid se hayan llenado de vegetación. Jorge París

En la capital, Luis Campos Alonso, delegado sindical del área de jardinería de UGT, explica que el servicio de jardinería de las zonas verdes se divide entre una parte de funcionarios y una parte contratada con empresas privadas.

Cuando comenzó el estado de alarma, el ayuntamiento mantuvo a la mayoría de trabajadores del sector en sus casas "y no ha habido prácticamente servicios mínimos, por lo que el riesgo de contagio ha sido bastante controlado y no ha habido problemas en ese sentido", agradece Campos.

Las 'contratas' han realizado los servicios mínimos, "pero realmente eso no cubre la cantidad de personas que había anteriormente", destaca, por lo que "lógicamente, las malas hierbas han crecido. El servicio no es el mismo".

"De todas formas, la naturaleza, como se suele decir, ha tomado un respiro, porque también mucha gente no ha hecho uso intensivo de los parques, con lo que los parques no están tan deteriorados como si no hubiese trabajadores y se hubiesen seguido pisando", reflexiona.

'Actuaciones necesarias para la prestación de los servicios esenciales'

Los márgenes del río Manzanares, en Madrid, con más vegetación de lo habitual Jorge París

En el Decreto del Alcalde del 30 de marzo, se definían las 'Actuaciones necesarias para garantizar la prestación de los servicios esenciales en la Ciudad de Madrid', entre ellas las propias del Área de Medio Ambiente y más concretamente la de gestión de zonas verdes.

Destacan algunas medidas como mantener el servicio de conservación del río Manzanares a su paso por el municipio de Madrid, mantener también un servicio mínimo de plantaciones en Vivero, limpiar de excrementos caninos y residuos orgánicos las zonas verdes, regar el arbolado "cuyo abandono suponga una pérdida patrimonial grave" y desbrozar pastos en zonas forestales para evitar incendios.

En materia de control del arbolado, los Agentes de Parques de Madrid, dedicados a supervisar la conservación de las zonas verdes en el municipio, "fueron activados desde el principio y, vinculados a la Policía, han estado controlando sobre todo las zonas de Madrid Río y El Retiro", según explica Luis Campos. En el arbolado y la vegetación de las calles, el control lo llevan los Agentes Verificadores de Medio Ambiente en colaboración con la Policía y los Bomberos.

Se mantienen los parques cerrados por "prudencia"

Muchos espacios en Madrid se llenan de verde. Jorge París

Pese a que desde el pasado domingo los niños menores de 14 años tienen permiso para salir a la calle acompañados, aún no pueden pisar los parques de la ciudad.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís han defendido este miércoles su decisión de mantener los parques cerrados por "prudencia" y para evitar aglomeraciones, porque "todavía hay riesgo".

Según el alcalde, se busca garantizar que se cumplan los requisitos previstos para que salgan los niños, los mayores y quienes quieren hacer deporte. Por su parte, Luis Campos espera que, cuando vuelvan tanto los funcionarios como la plantilla íntegra, "se vuelva a controlar todo".