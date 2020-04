La contractació temporal cau a la Comunitat Valenciana un 24,9% respecte al 2019, segons Randstad

Així es desprèn d'un estudi sobre el mercat laboral elaborat per Randstad centrat en com ha variat el mercat laboral en aquest últim mes de març per l'impacte de la Covid-19 a Espanya, amb especial focus en la contractació temporal, la principal font d'ocupació del nostre sistema. Per a açò, ha estudiat dades procedents del Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) de l'últim mes i els ha comparat amb els de març del 2019, explica l'empresa de recursos humans en un comunicat.

Tenint en compte la distribució provincial, València, amb una reducció del 22,3%, és la que ha registrat la caiguda menys pronunciada de la comunitat, seguida per Alacant (-27,9%), i Castelló (-30,6%).

En el conjunt de l'Estat, l'estudi dut a terme per Randstad destaca que, pel que fa a fa un any, la contractació temporal en el mes de març s'ha reduït en un 27,4%, és a dir, s'han deixat de firmar 418.910 contractes de durada determinada. Açò suposa passar dels 1.530.027 contractes temporals de març de 2019 als 1.117.117 actuals.

La contractació indefinida ha tingut un comportament diferent, ja que la reducció ha sigut del 19,1%, 8,2 punts percentuals menor que la temporal, passant de les 179.821 firmes de fa un any, a les 145.393 actuals. Açò vol dir que el pes de la contractació indefinida ha augmentat, passant del 10,5% de març del 2018 a l'11,6% del passat mes. No obstant açò, els contractes temporals, a pesar de la caiguda del seu pes pel que fa al total, segueixen suposant el 88,4% de total de la contractació.