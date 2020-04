Tu horóscopo diario: miércoles 29 de abril de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 29 de abril de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Puede que te cueste bastante trabajo aceptarlo, pero todo sucede por algo y a la larga te darás cuenta de que algo que creías era negativo, en el fondo te beneficia y te ayuda a estar mucho mejor y más feliz. Todo se trata de variar tu punto de vista y abrir tu mente.

Tauro

Recuperas la tranquilidad y te tomas todo con un espíritu mucho más constructivo hoy incluso si ves cerca alguna situación complicada. Le darás a alguien un buen consejo que te va a agradecer mucho. Tu calma interior se refleja en el exterior.

Géminis

Si lo organizas bien, un proyecto profesional que estaba completamente parado, puede volver a funcionar poco a poco e incluso darte, si no grandes beneficios, al menos no pérdidas. Ponte a ello ya y descubrirás que tienes mucho por hacer y que te satisface hacerlo.

Cáncer

Tu sinceridad en cuestiones afectivas hoy te va a venir muy bien, aunque realmente eres tan transparente en esta cuestión que no tendrás que decir nada, Se nota lo que sientes y lo que piensas y una persona que te observa mucho se dará perfecta cuenta de todo.

Leo

Tienes ciertos asuntos pendientes relacionados con documentos o abogados que se van a resolver hoy a tu entera satisfacción, porque alguien cede a tus pretensiones finalmente. Todo será de forma pausada y en armonía y eso también te aporta calma.

Virgo

Ya casi has conseguido esa pequeña meta que te has propuesto relativa a mantener tu forma física o tu organismo en un estado bastante óptimo, y es cierto que tu esfuerzo ha merecido la pena. Sigue así y no dejes que alguien te lleve a olvidarte de tus propósitos.

Libra

Mejora mucho tu talante para tratar a los que te rodean de una manera muy cordial, con empatía. Eso hará que algún amigo o amiga o incluso alguien de la familia, te abra su corazón y te cuente un secreto. Podrás escuchar eso y darle tu sincera opinión.

Escorpio

No serás capaz de negarte al capricho o la petición de un hijo, si tienes, o de una persona que te es bastante querida o a la que le tienes respeto. Dejaras que haga eso que tanto le apetece y te reirás con ello. Busca un tiempo para no hacer nada.

Sagitario

Si has empezado hace poco tiempo algún curso o estudio, probablemente on line, comenzarás a ver los frutos, Además vas a conocer a alguien que más adelante puede propiciar un futuro profesional y es muy importante que no le pierdas la pista.

Capricornio

Aunque no te apetezca mucho, debes coger el teléfono y llamar a esa persona que en estos momentos no lo está pasando muy bien para darle consuelo de alguna clase o al menos mostrar empatía. Será un detalle que te va a agradecer mucho.

Acuario

Reflexionas sobre algo que lees o que escuchas y que te parece muy interesante de cara al futuro. Será algo que te hará ver la vida de otra manera y lo cierto es que te abrirá los ojos a otra felicidad. Es cuestión de variar tus esquemas mentales.

Piscis

Sigues con el humor bastante en alza y eso te hace estar muy en contacto con alguien que te necesita. Tus habilidades sociales y tu solidaridad estarán fuera de toda duda hoy y en el fondo, disfrutarás con ello. Las conversaciones serán muy entretenidas.