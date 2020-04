Joe Jonas confiesa la condición de Sophie Turner para salir juntos: "Tienes que ver las películas de Harry Potter"

Al inicio de la cuarentena, Joe Jonas y Sophie Turner decidieron combatir el aburrimiento con piezas de lego. La actriz fue tendencia en redes sociales por construir con legos el castillo de Hogwarts, donde transcurren las películas y novelas de Harry Potter.

Una pasión por la saga que va más allá, tal y como contó Joe Jonas en un programa de televisión. El cantante confesó qué condición tuvo que cumplir para tener una cita con su actual esposa.

"Sophie me dijo que si quería salir con ella tenía que ver todas las películas de Harry Potter", comentó entre risas. El artista confesó que no le importó aceptar esta petición, pero no terminó allí, porque la pareja tuvo que ver otra famosa saga: El señor de los anillos.

"Hemos estado viendo compulsivamente El señor de los anillos durante este tiempo y construyendo los legos que van con las películas. Ha sido divertido", comentó. Además, la pareja comentó que están llevando la cuarentena con "normalidad", ya que ambos son muy hogareños.